Dan a empresa canadiense primera suspensión contra Ley Minera

Un juez federal concedió a la empresa canadiense First Majestic Plata la primera suspensión provisional contra la reforma a la Ley Minera, para evitar que se desechen sus solicitudes de concesión con la entrada en vigor de la norma, aprobada por el Senado a finales de abril.

Ulises Rivera González, juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, falló a favor de un amparo promovido por parte del corporativo canadiense el pasado 30 de mayo, en el que argumentaba tener en trámite solicitudes de concesión ante la Secretaría de Economía.

Cabe señalar que con esta medida provisional, únicamente se inhabilita el tercer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del decreto publicado el pasado 8 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el que se suspenden de manera automática todas las solicitudes de concesiones de exploración y explotación en proceso de trámite.

Al respecto, el magistrado explicó que con esta disposición no se ocasiona perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que no es de efecto general, pues únicamente aplicará a la empresa quejosa, la cual, no pretende la evasión de alguna obligación, sino no verse afectada por dicha reforma.

En tanto, el próximo 7 de junio, indicó, se llevará a cabo la audiencia incidental en la que se determinará si se otorga la suspensión de manera definitiva, no obstante, de ser concedida, el gobierno de México podría impugnar dicha resolución.

Es importante destacar que, la reforma a la Ley Minera pretende regular la exploración, explotación y el aprovechamiento de los depósitos de los recursos nacionales, respetar el derecho de los pueblos a la consulta previa y anular la posibilidad de expropiar terrenos para actividades mineras.

