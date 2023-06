El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, protagonizó un percance en pleno evento con la Academia de la Fuerza Aérea de su país, donde se tropezó y cayó al piso. A pesar de ello, el accidente no pasó a mayores y el mandatario de 80 años de edad no reportó heridas graves.

Este jueves, se llevó a cabo en el estado de Colorado la ceremonia de graduación de los cadetes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, evento en el que estuvo presente el mandatario de dicho país, Joe Biden, ofreciendo un discurso y realizando la entrega de los diplomas a los graduados.

No obstante, a pesar de lo emotivo del acontecimiento para los investidos, se suscitó un incidente que rompió con la armonía, provocando las risas y preocupaciones entre los presentes.

🚨 BREAKING: Joe Biden falls at the Air Force Graduation

Y es que Biden, cuando disponía a bajarse del templete, terminó cayendo ante la mirada de la gente, luego de que su pie chocó contra un bulto de arena que estaba en el lugar. Tras ello, fue ayudado para levantarse por miembros de su cuerpo de seguridad, mientras el presidente estadounidense señalaba el objeto que provocó su tropiezo.

Momentos más tarde, a través de Twitter, el Director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Ben LaBolt, informó que, más allá del susto, Biden no había sufrido lesión alguna, a la vez que confirmó el porqué de su caída.

“Él (Joe Biden) está bien, Había una bolsa de arena en el escenario mientras saludaba”, señaló LaBolt.

He’s fine. There was a sandbag on stage while he was shaking hands. https://t.co/jP4sJiirHh

— Ben LaBolt (@WHCommsDir) June 1, 2023