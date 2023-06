Hablemos de la cocina del restaurante El Cardenal

-Publicidad-

Empezaré por confesar mi enamoramiento por la cocina tradicional, pero más que eso, por la sazón casera, por las fragancias a memorias. Hace unos días fui a la Ciudad de México, uno de mis intereses principales era comer en el restaurante El Cardenal, ubicado en pleno centro histórico, esto por su excelente comida, pero, sobre todo, por el sabor hogareño que tienen sus platillos. Se trata de una cocina que podría catalogar de extraordinaria, donde se aprecia el tiempo de preparación, una comida lenta y amorosa.

Indagando sobre este restaurante, me encuentro con que sus dueños originales, los señores Olivia Garizurieta y Jesús Briz eran procedentes de Michoacán y Veracruz, procedencia que se refleja en cada plato. De sus propietarios se dice tenían un gran amor por la cocina y, es algo que sabían hacer estupendamente. No he de hablar aquí sobre sus biografías, sino más bien de la cocina que legaron y que aún nos comparten sus hijos, quienes han continuado con este negocio.

Aun cuando hubo que formarse en una fila bajo la lluvia, definitivamente la espera valió la pena. Tengo todavía en mi memoria culinaria la sazón de los fideos secos con los que me deleité, algo que ya tenía planeado comer, además de la sorpresa de algún otro platillo. De los fideos he de decir que incluso cuando en México esta sopa de fideos forma parte de la cocina popular, en El Cardenal se aprecia el lento cocimiento de la pasta que ha sido dorada en aceite, agregándole la mezcla de jitomate, cebolla, chile, sal y sus especias, sazonándola hasta quedar casi seca y servirse con queso Cotija.

Tras los fideos ordené carne de cerdo con verdolagas en salsa verde. ¡Qué delicia! La carne suave, cocinada y semidorada, al igual que las verdolagas que fueron sofritas con cebolla, tomate verde y rebanadas de chile jalapeño. Lo distintivo en este platillo fueron las hojas de verdolagas que, aun cuando no eran abundantes, estaban perfectamente limpias y al dente. Estos quelites tan apreciados en México forman parte de la cocina popular, parte de una familia de plantas que crecen en abundancia, como los berros, el epazote o el pápalo.

Pero, ¿dónde se nota la sazón casera? En la dedicación con la que se estima están preparados cada uno de los platillos, en el servicio que se ofrece desde la llegada, en los panes calientitos que colocan en un canasto sobre la mesa, en la atención de su personal, y, olvidaba mencionarlo, en el mojito de rechupete que me tomé, todo en conjunto hace que uno se sienta atendido.

Ya nos daremos un apapacho nuevamente con esta cocina y aprenderemos placenteramente de otros platillos y de su sencilla elegancia.

¡Buen provecho!

