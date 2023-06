-Publicidad-

Tras la comparecencia del Gabinete de Seguridad sobre el uso de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la comisión bicameral de evaluación, calificó como “correcta” la estrategia de seguridad del gobierno federal y buscará consensuar mejoras.

Así lo expuso el también líder de bancada de Morena en la Cámara alta, ante la pregunta de Ángulo 7 sobre los resultados de la reunión del martes entre legisladores federales y los titulares de las secretarías de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; de Marina (Semar), Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Isela Rodríguez.

Detalló que los funcionarios expusieron su Informe semestral, con base en 10 indicadores, además de dar información sobre las principales actividades que ha realizado la Fuerza Armada Permanente.

En este sentido, refirió que, al escuchar la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, constató que “hay un interés superior por recuperar la paz pública, pude constatar que la lucha contra la delincuencia organizada y el crimen es real, y pude constatar que se están usando labores de inteligencia, labores de innovación tecnológica en la lucha contra el crimen”.

-Publicidad-

Sobre este punto, hay que recordar que, en su mensaje inaugural, que fue público, el titular de Segob remarcó que, para la presente administración federal, las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales, como en anteriores gobiernos, y criticó la «ineficacia del Poder Judicial» para sentenciar a presuntos criminales, lo cual calificó como un «lastre» en el combate a la impunidad en México.

“Incluso nos mostraron presupuestariamente cómo están los cuarteles, o de la Guardia Nacional que se han construido, cómo se han habilitado y la cantidad de personal de la Guardia Nacional que ahora tienen, cómo los están adiestrando, cómo los están capacitando y cómo los están desplegando en todo el territorio nacional, en razón del delito y en razón de la violencia de los estados”, abundó.

Mitad del país, con más militares que policías

Al respecto, remarcó que más de la mitad de entidades federativas tiene más elementos militares que las policías estatal y municipales sumadas.

- Publicidad -

Con base en estos datos, sostuvo que la estrategia de seguridad “está diseñada con corrección y con sensibilidad”, además de que los integrantes del Gabinete de Seguridad “manejaban muy bien los temas de delincuencia organizada, crimen, estrategia, táctica, lugares”.

Asimismo, destacó el hecho de que, por primera vez, los titulares de Sedena y Semar acudieron a comparecer ante una comisión legislativa.

Sobre la postura de senadores de oposición, quien calificaron el informe como un resumen las conferencias de prensa de López Obrador, el coordinador de la bancada morenista dijo que las respeta, pero indicó que ellos no están de acuerdo con ninguna acción del gobierno actual y no avalarían los puntos positivos por cuestiones políticas.

Inseguridad, pendiente para mejorar acciones

-Publicidad-

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado señaló que la inseguridad es una de las asignaturas que se tienen que reforzar y que, incluso, será un tema de la próxima contienda por la Presidencia de la República.

Agregó que uno de los temas que abordaron en el encuentro con los integrantes del Gabinete de Seguridad fue cómo se incorporará la policía civil “para ir desplazando a las fuerzas militares, de aquí al plazo que nos propusimos”.

Tras la comparecencia, aseguró que existe el afán de colaboración entre el gobierno federal y el Congreso de la Unión.

“Siento que la Fuerza Armada permanente está funcionando de manera correcta y tenemos que ir preparando, capacitando y diseñando a la fuerza civil que va a sustituirlas en el plazo que nos propusimos”, reiteró.

Descarta bajarse de contienda presidencial

En temas electorales, el senador descartó las versiones sobre una supuesta declinación en su búsqueda de ser candidato presidencial, a fin de contender por ser abanderado de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en 2024.

«No, yo voy a agotar mi proyecto en la candidatura presidencial. Agradezco los comentarios y las versiones que me vinculan o que me llevan al destino de la Ciudad de México; hace siete años, seis años luché por ser jefe de Gobierno, que me parecía una tarea importante a desarrollar», respondió.

Asimismo, negó que, en su reunión del 28 de abril, el presidente López Obrador le haya sugerido bajarse de la contienda interna de Morena por la Presidencia, pues reiteró que su relación con el mandatario federal es de colaboración y respeto.

LPR

LPR