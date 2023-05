-Publicidad-

En Puebla, Morena está abierta a reunirse con todos los aspirantes a la candidatura por la gubernatura, pues debe garantizar la institucionalidad, imparcialidad e igualdad de condiciones para 2024, como lo ha hecho el gobierno del estado, estando al frente Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y será la encuesta la que defina a la o el candidato.

Así lo destacó Agustín Guerrero Castillo, secretario general del partido en la entidad, en entrevista con Ángulo 7, donde descartó que haya preferencias por algún perfil por parte del Comité Estatal, como también lo ha demostrado el mandatario estatal.

Recordó que Céspedes Peregrina se ha reunido con todos los aspirantes que así lo han pedido, es decir, con Ignacio Mier Velazco, Alejandro Armenta Mier y recientemente Claudia Rivera Vivanco, lo cual también ha hecho la líder estatal del partido, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, pues parte de su responsabilidad es garantizar y salvaguardar la institución e imparcialidad en Morena.

Descartó que, tras el resultado de la encuesta para definir al o la candidata a la gubernatura algún aspirante se vaya a un partido de la oposición, pues hay madurez política y no les conviene pues no hay fuerzas políticas tan competitivas: “de los que no ganen dentro de Morena no los veo encabezando al PAN”, señaló y confió en que todos cerrarán filas en favor de quien resulte ganador.

Al respecto, reiteró que sólo será la encuesta la que determine quién se quedará con la candidatura y será el Consejo Nacional de Morena el encargado de que la Comisión Nacional de Encuestas actúe con profesionalismo y confió en que la imparcialidad de los órganos directivos es firme.

Más probabilidad de que candidatura sea para mujer

De las 9 gubernaturas que se jugarán en 2024, cinco candidaturas serán para mujeres y cuatro para hombres, es decir, hay más probabilidades de que haya candidata en la entidad, sin embargo, será el partido a nivel federal el que decida, pues si hay cinco candidatas en otros estados en Puebla sería hombre.

Además, explicó, si en Puebla el cargo llegara a ser para un hombre, las mujeres también podrán inscribirse para participar en la encuesta, la cual, si es ganada por alguna de ellas, es posible que se quede con el cargo, pues así lo marcan los estatutos en paridad de género.

Guerrero Castillo reiteró que será después de la elección del candidato presidencial, lo cual se prevé hasta noviembre, cuando se elija a quienes buscarán las gubernaturas de los nueve estados donde habrá comicios en 2024.

Sobre el panorama de Morena en la entidad, reconoció que el principal liderazgo, pese a que anunció que se va a retirar después de su mandato, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es respaldado por el 68 por ciento de la población, mientras que el partido, por el 48 por ciento. Es decir, los alrededor de 2 mil 500 candidatos para 2024 -entre planillas municipales, candidatos a alcaldes, así como a diputaciones estatales y federales- tienen la obligación de cubrir los 20 puntos que faltan.

Explicó que el partido en la entidad ya está conformando una base de datos sobre quienes ya levantaron la mano a un cargo público, tanto de sus propuestas como de su trayectoria, para evitar “sorpresas” sobre conductas que vayan contra los estatutos y la ley, como violencia de género y la falta de pago de pensiones alimentarias, en el marco de la aprobación de la Ley 3 de 3.

Habrá unidad en Morena nacional

Al igual que en Puebla, no hay posibilidad de que los presidenciables que no queden como candidato migren a otros partidos, señaló, y destacó que, aunque semana con semana se realizan encuestas sobre la candidatura a la presidencia éstas son realizadas por empresas privadas, y sólo la del partido será la definitiva.

Asimismo, consideró que el futuro de la Cuarta Transformación está en que para las elecciones del 2024 Morena y sus aliados obtengan las dos terceras partes del Congreso de la unión para poder hacer una reforma constitucional de fondo e incluso una nueva Constitución, pues -recordó- cada proceso de transformación en México ha derivado una nueva ley, lo cual en este caso se deberá acompañar de una consulta popular pues la intensión de Morena es fomentar la democracia participativa.

Es necesario destacar que, para el próximo proceso electoral, se prevé que la coalición Juntos Hacemos Historia esté conformada por Morena, el PT y el Partido Verde.

Con comités, Morena se acerca a ciudadanía

Respecto a las asambleas que Morena en Puebla está llevando a cabo en los diferentes municipios de la entidad, Guerrero Castillo destacó que la meta este año es llegar a 3 mil Comités de Defensa de la Transformación de base que le permitan tener un equipo para la promoción de las propuestas, posturas policías y candidatos, así como preparar la estructura de defensa del voto. Además, estos comités le permitirán tener cercanía y relación directa con la ciudadanía. Dicha estructura, afirmó, no la tiene ningún partido. Por su parte, las asambleas informativas, destacó, ya se realizaron entre 15 y 20 en las cabeceras municipales de todos los distritos locales.

Asimismo, dio a conocer que el 24 de junio Morena realizará un consejo estatal para revisar su línea organizativa. También presentará los planes de trabajo para la segunda parte de 2023 de las comisiones de jóvenes, de la diversidad sexual, pueblos originarios, arte y cultura y movimientos sociales.

Además, dará un informe sobre los cursos de capacitación de formación política básica, el cual, destacó, es un requisito para quienes aspiran a algún cargo de elección popular, así como otro de capacitación para candidatos. Al respecto, explicó que alrededor de 400 han participado en esos talleres, entre ellos quienes buscan la candidatura al gobierno de la entidad.