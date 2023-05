Lula llama a la unidad regional en Cumbre Sudamericana

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el cierre de la Cumbre Sudamericana, hizo un llamado a los países de la zona sur del continente en pro de la unidad y de la eliminación de las diferencias ideológicas.

Este martes 30 de mayo, llegó a su final la Cumbre Sudamericana, evento en el que se reúnen los representantes y mandatarios de cada uno de los países de dicho subcontinente.

Este año, la cumbre fue celebrada en en Brasilia, capital de Brasil, y además del mandatario local, Luiz Inácio Lula da Silva, la reunión contó con la presencia del Presidente de Argentina, Alberto Fernández; el Presidente de Chile, Gabriel Boric; el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el Presidente de Paraguay, Abdo Benítez; el Presidente de Colombia, Gustavo Petro; el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; el Presidente de Bolivia, Luis Arce; el Presidente de Surinam, Chan Santokhi; y el Jefe de Gabinete de Perú, Alberto Otárola, ante la ausencia de la Presidente, Dina Boluarte, que solo tuvo participación a distancia por videollamada.

Hoje os 12 países da América do Sul se encontram, o que não acontecia há quase 10 anos. Todas as regiões do mundo possuem fóruns comuns. Vamos avançar, com respeito às diferenças e à soberania.

🇦🇷@alferdez 🇧🇴@LuchoXBolivia 🇨🇱@GabrielBoric 🇨🇴@petrogustavo

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/7nIWhaH4Md

— Lula (@LulaOficial) May 30, 2023