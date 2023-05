-Publicidad-

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina pidió al ayuntamiento de San Pedro Cholula revisar los permisos del predio donde, el lunes, explotó un tanque de diésel, lo que causó la muerte de un hombre, ya que se procederá contra los dueños si no los tienen; el espacio no estaba registrado como base de ruta de transporte.

Este martes, en entrevista, tras inaugurar la rehabilitación de la avenida San Claudio, frente a la Ciudad Universitaria de la BUAP, el mandatario poblando dijo que en cuanto se enteró de los hechos, ocurridos el lunes por la tarde, se comunicó con la presidenta municipal, Paola Angón Silva, quien le informó que se dio atención de manera pronta y una revisión de las instalaciones.

“Me comunique con la presidenta Paola Angón, me comentó que estaban tomando cartas en el asunto, revisando la documentación del predio para ver si estaba en orden o no, y sobre eso se procederá”, asentó.

Y es que, de acuerdo con los reportes, una persona perdió la vida por la explosión que se registró y otra más quedó herida, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital de Traumatología y Ortopedia, en donde se reporta estable.

Sobre este tema, en la rueda de prensa en el C5 de este martes, el secretario de Seguridad Pública de San Pedro Cholula, Sergio Fernández Lara, informó que ya investigan la forma en la que operaba el inmueble, ya que era usado como estacionamiento de unidades de transporte público, de la línea Puebla-Cholula.

El funcionario municipal comentó que el predio, ubicado en el barrio de Santa María Xixtintla, estaba registrado como domicilio particular, en donde se tenía un contenedor de diésel que fue el que explotó.

Comentó que alrededor de las 7 de la noche se sofocó el incendio y el inmueble quedó acordonado y clausurado, toda vez que tenía un tanque de combustible y podría ser usado para cargas las unidades, toda vez que no se tiene reporte que estuviera acreditado como terminal.

No habrá impunidad por ataques a periodistas

En otro tema, Céspedes Peregrina sostuvo que los ataques contra periodistas en Tehuacán y San Martín Texmelucan, no quedarán impunes, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya avanza en las investigaciones, para conocer identidad y paradero de los responsables.

“Esperemos que pronto den ya resultados positivos para ello, no debe quedar impune ninguno de los casos, el fiscal Gilberto Higuera es el que deberá informar si hay detenidos o no, para no afectar el debido proceso”, expresó.

Es de mencionar que el periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, fue ejecutado en la ciudad de Tehuacan, a manos de uno de dos hombres, cuando circulaba en su automóvil, por lo que la Fiscalía ha identificado a los responsables, tras la revisión de videos e imágenes de la zona, la semana pasada.

Mientras que el otro hecho fue el ataque contra el periodista Pedro Alonso, a quien le balearon su casa en San Martín Texmelucan, el pasado fin de semana, siendo este el segundo en su contra que sufre.

