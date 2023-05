Argumento de SCJN para tirar plan B se puede usar contra otras leyes: Armenta

-Publicidad-

El argumento del ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, sobre que las reformas del plan “B” fueron inconstitucionales porque no hubo discusión de todos los partidos es un tema “delicado” pues ese mismo criterio puede usarse en contra de la Ley 3 de 3 en caso de que sea impugnada.

Así lo señaló, en su habitual rueda de prensa, el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, quien sostuvo que el ministro argumentó que la votación se hizo directamente en el Pleno, sin debate previo.

El legislador poblano comentó que en la aprobación de la Ley 3 de 3 y el plan B en la última sesión de la Cámara Alta se dio un caso similar, ya que la oposición se aferró a la Mesa Directiva y no dejaron que se desarrollara en el edificio central y tuvieron que moverse a una sede alterna.

Agregó que en la Antigua Casona de Xicoténcatl tuvieron que sesionar en el patio, sin embargo, nunca se impidió el acceso a los partidos de oposición al recinto, pero sus senadores no llegaron, por lo que solo estuvieron los de Morena, PT y PVEM.

-Publicidad-

Dijo que fue solo con los integrantes de la alianza morenista como se aprobó, sin que se diera un debate, ya que todos los que estaban presentes avalaron las reformas, entre ellas la Ley 3 de 3, por lo que entonces igual podría ser echada para atrás.

“Dijo que no se permitió que los partidos votaran, no sea la de malas, que bajo este mismo criterio nos vayan a echar abajo el plan 3 de 3 de las mujeres, o de los jóvenes, es el mismo argumento, porque solo fue el voto de Morena, Verde, PT y el PES, ningún otro partido lo apoyó, entonces estaré al pendiente de que no suceda lo mismo”, asentó.

Incluso, afirmó que “es muy delicado” lo que está pasando en el Poder Judicial, porque no hay transparencia ni regulación en su actuar, por ello es que se tiene que democratizar con idoneidad, pues “el que elige es el que manda”.

- Publicidad -

CRBP