El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ve intentos de “golpe de Estado técnico” por parte de opositores a través de la SCJN, a la que incluso han pedido que lo destituya.

Durante la conferencia de prensa de “La Mañanera” de este lunes 29 de mayo, López Obrador habló sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, recientemente ha fallado en contra de los proyectos del presidente, tal como el Tren Maya, que ha visto suspendido de manera definitiva la tala de arboles y vegetación en los tramos 3, 4, 5 y 6 de su construcción.

Sin embargo, lo que se destacó de lo dicho por el presidente de la república fue que se refirió a estas acciones de la SCJN como un posible intento de “Golpe de Estado Técnico”, ya que de acuerdo sus palabras, la Suprema Corte estaría buscando que se neutralicen la funciones del presidente en el Poder Ejecutivo a través del Poder Judicial.

«O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando cobrando más que lo que cobra el Presidente y otra es ya querer dar un golpe de estado, neutralizando al Poder Ejecutivo… O sea que ya no ejecutemos nada, es cancelar un poder, sería un golpe de estado técnico», indicó AMLO.

¿Qué es un “Golpe de Estado Técnico»?

Como tal, no existe una definición concreta para “Golpe de Estado Técnico”, ya que el concepto de un golpe de Estado involucraría el uso de la fuerza, con actos violentos implícitos, en contra de las normas constitucionales.

No obstante, habría otra palabra con que el “Golpe de Estado Técnico”, al cual el presidente se refiere, encontraría su definición más cercana, y esta es “lawfare”.

“Lawfare”, es una palabra compuesta del inglés que deriva de “law”, que significa ley, y “warfare”, que podría traducirse como guerra. Es así que de acuerdo al analista político José Blanco, sería el uso de las leyes como una herramienta dentro de una guerra política, con la finalidad de atacar hacia determinado o determinados enemigos políticos.

Algunas acciones que entrarían dentro del concepto de “Lawfare” estaría la manipulación del sistema legal, el uso del derecho para obtener ciertos objetivos, el intento de influir en la opinión pública, el abuso del derecho para deslegitimar, el uso de las leyes para legitimar persecuciones, el uso o promoción de actos legales para desacreditar de ciertas figuras, acusaciones ilegales contra determinadas figuras contrarias, entre otras más.

Y a pesar de que este término pareciera nuevo, la verdad es que hay un largo historial de personajes de la política internacional que han tenido que enfrentarse con el uso de las leyes como una especie de arma en su contra. Incluso, en Latinoamérica están los casos de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador.

LPR