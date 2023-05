Verstappen gana el GP de Mónaco, Checo finaliza sin puntos

El piloto neerlandés, Max Verstappen, conquistó por segunda ocasión en su carrera el Gran Premio de Mónaco. El mexicano, Sergio «Checo» Pérez, no estuvo en su día y terminó en los últimos puestos, fuera de la zona de puntos.

Este domingo 28 de mayo la Formula 1 (F1) sostuvo la disputa de la carrera del GP de Mónaco 2023. Para ella, tras la clasificación llevada a cabo el día sábado, Max Verstappen, líder general de la temporada, saldría primero en la largada, mientras que «Checo» Pérez, salía como último debido al choque que sufrió en las Qualy 1.

La carrera fue dominada de principio a fin por Verstappen, que desde el arranque no dió lugar para que alguien le quitará el primer puesto, teniendo un día sin grandes complicaciones, en el que incluso logró sacarle hasta 27 segundos de ventaja a Fernando Alonso, que lo escoltaba con distancia como el segundo lugar.

En cuanto a Pérez, a diferencia de su compañero de equipo en Red Bull, a pesar de que remontó algunos puestos, lo más que pudo llegar fue al 15. Y aunque la lluvia se hizo presente poco después de la vuelta 50, no pudo sacarle el provecho que deseaba, teniendo un percance con George Russell, y su bien para su fortuna no lo dejó fuera de competencia, terminó finalizando la carrera en el lugar 16.

