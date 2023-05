Todos dentro del juego para la sucesión en Puebla

-Publicidad-

Hace unos días vimos y nos enteramos que la presidenta de la SCJN Norma Piña, había mandado mensaje a AAM, varios medios de comunicación nacionales lo difamaron diciendo que era una mentira pero después se dio la sorpresa que era real la conversación, lo cuál le dio puntos a su favor para elevar su popularidad y ser un factor de confiabilidad en la información que declara, bueno ¿Por qué hago este análisis? Hay una razón y es que en la mente colectiva el que un político este en boca de los ciudadanos puede ser un arma de doble filo, pero en esta ocasión provocó que fuera una reacción positiva para poder dar legitimidad de confiabilidad en las palabras de AAM, aunque sepamos que no todos los políticos dicen la verdad y no me refiero a él sino en general, es difícil confiar en un político, regresando al tema ¿esto como lo ayudaría? Considero que sí lo ayuda con los ciudadanos, pero con la clase política no tanto, ¿Por qué? Bueno es sencilla la razón, desde hace unos meses hay un campaña muy fuerte por parte de varios actores políticos que hablan sobre el dedazo pero se dice que todo será mediante encuestas, incluso el mismo AMLO lo dijo en su mañanera el 5 de mayo, “no habrá dedazo”, aunque si leemos el comportamiento político, yo considero que es todo lo contrario, que ya hay un candidato que ha sido impulsado desde la cúpula por medio de los actores nacionales, y quienes no están considerados han emprendido la campaña para decir “no a la imposición”, incluso el mismo LMBH lo dijo en su conferencia de prensa y que quienes decidían “eran los poblanos”, acaso yo me pregunto ¿Los poblanos o él? ¿Los intereses económicos o él y la clase política del Estado?

Cada vez nos acercamos más a las elecciones al gobierno del estado y las reuniones de nivel son más cerradas y por invitación, como Melquiades quién en la celebración del 5 de mayo lo felicitó, los pacheco que “ocasionalmente” se lo encuentran en eventos donde asiste Sanchez Espinoza y “que no sabían” o que los JV ya están adentro. Mi reflexión es, será el puesto y la cercanía con AALH o será que realmente ya esta definido y solo es meramente el procedimiento para poder dar legitimidad y juego político, porque por ahí se dice que tiene injerencia por medio de una mujer muy discreta que no sale a la luz pero que es pieza clave en Puebla, y no es Albores, por cierto quién sabe que esa posición no se juega ahora y que el senado suena tentador. Por último, no quiero desaprovechar el espacio para hablar #TocaGobernadora, pues ha tenido el impacto disruptivo que se prometió al generar campañas que no son aceptadas por sus creadores pero que sí están haciendo ruido para que haya un tercero en discordia si los primos no se ponen de acuerdo, ya que sí hay división cambiarían varios escenarios dentro del partido gobernante y beneficiarían a la oposición en Puebla, incluso ellos están esperando para tomar una sabía decisión conforme a los tiempos e impulsar por la alianza un perfil que pinte de azul Puebla de nuevo.

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.