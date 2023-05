Noroña, el patito feo

-Publicidad-



Por alguna razón que me gustaría saber, el presidente Andrés Manuel López Obrador en reiteradas ocasiones ha marginado a Gerardo Fernández Noroña de sus alusiones a los precandidatos de la 4T a la presidencia de la República en 2024. La última vez ocurrió en la conferencia mañanera del 16 de mayo pasado cuando volvió a mencionar a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández y a Ricardo Monreal y omitió el nombre del diputado del PT. Solamente en una ocasión que yo recuerde, lo ha aludido y lo hizo pronunciando mal su nombre pues dijo “Loroña”. El lapsus verbal puede ser uno más de los que acostumbra Andrés Manuel, pero puede ser interpretada como una alusión burlona a la locuacidad a veces temperamental de Gerardo.

Confieso que no me gustan esas omisiones. Tuve la oportunidad de convivir con Fernández Noroña durante el viaje oficial que hizo a China una delegación de Morena y el PT en abril de 2019. Luego me lo encontré ese mismo año en Cuba. Pude advertir en él a un hombre combativo, congruente en su hacer con su decir, lector insaciable y cultivado. Por ello emití un mensaje por Twitter expresando ese desacuerdo y divulgando la conferencia de prensa de Fernández Noroña del 17 de mayo, durante la cual expresó su disgusto por el trato que le ha dado el líder moral de la 4T. Me resultó particularmente curiosa la respuesta de un usuario de dicha red en la que me mandó sendas fotos de Noroña en las que aparece con Mauricio Toledo y Ricardo Monreal.

Noroña no tiene la culpa de que Morena haya decidido lanzar en 2021 como candidato a diputado federal por un distrito de Puebla a Toledo, quien tuvo activa participación en la violencia que reventó un mitin de Sheinbaum en 2018 y como consecuencia de la cual murió una militante de Morena. Tampoco se le deben endilgar las oscilaciones oportunistas y hasta actos que pueden ser calificados de traición, del líder de la bancada de Morena en el Senado. Gerardo se ha deslindado públicamente de estos hechos y ha manifestado públicamente su desacuerdo con ellos. Por lo demás, es el propio presidente y no Noroña quien ha bajado y vuelto a subir a Monreal del listado de precandidatos presidenciales.

El mismo mensaje enviado a mí vía Twitter, enlista una serie de posturas de Noroña en las que ha expresado su desacuerdo con actos gubernamentales o iniciativas legislativas del gobierno de López Obrador: eliminación del fuero, eliminación de las plurinominales, reducción de prerrogativas a diputados y partidos, eliminación de apoyo a guarderías, estar en contra de la Guardia Nacional etc., Este listado es poco preciso y hasta calumnioso porque Noroña por ejemplo ha apoyado toda la política de seguridad del actual gobierno, y ha estado a favor de la reforma constitucional electoral y del Plan C. Pero si los reproches fueran ciertos, ¿en que predicado quedaría Mario Delgado, hoy máximo dirigente de Morena? Delgado apoyó el Pacto por México, la reforma educativa neoliberal y el aeropuerto de Texcoco.

Me parece que Andrés Manuel debería mencionar a Noroña en el listado de los precandidatos de Morena y sus aliados. Solamente falta que nuevamente omita su nombre y mencione a Manuel Velasco del PVEM quien ya levantó la mano para ser candidato presidencial. No estoy seguro de que Gerardo Fernández Noroña sea un candidato viable para lograr la mayoría calificada en 2024. Es un tipo bronco, valiente, confrontativo y en muchas ocasiones radical. No me imagino a un presidente refiriéndose a personajes de la política nacional e internacional (Bukele por ejemplo) como “tipejos”. En abono a su persona agregaré que es un extraordinario tribuno y polemista, con los arrestos suficientes como para enfrentarse pública y personalmente con Genaro García Luna cuando era poderosísimo y perverso delincuente disfrazado de servidor público. En los últimos tiempos lo he seguido cotidianamente en sus comunicaciones diarias. Ha sido leal al gobierno y al presidente, aun cuando tenga la suficiente autonomía moral para en ocasiones manifestar sus desacuerdos.

Es público y notorio que comparto los malestares y desacuerdos que han hecho surgir a la Convención Nacional Morenista. Por ello a título personal expreso que mil veces prefiero a un Gerardo Fernández Noroña que a la estampida de chapulines que simulan estar convencidos del cambio de régimen y de la revolución de las conciencias sin ni siquiera saber que es lo que ello significa. Por ello creo que el Noroña debe ser mencionado en el listado de presidenciables y debe participar en la encuesta.

