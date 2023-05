-Publicidad-

De las cinco personas que fueron “levantadas” el pasado 17 de mayo en la Junta Auxiliar de La Resurrección, dos siguen sin ser localizadas, mientras que una fue encontrada sin vida con una cartulina en este lugar y dos fueron liberadas en San Miguel Canoa.

Así lo informó este jueves, en conferencia de prensa, el fiscal especializado en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Alejandro García Badiola, que en rueda de prensa detalló que, se tuvo conocimiento de que fueron cuatro camionetas en los que un comando armado, sustrajo a tres personas: Félix Alejandro M., Alexis Antonio M. y Gaspar M.

El día 18 de mayo, la FGE recibió dos denuncias más por la desaparición de José Daniel M. e Isaac C. Sin embargo, ese mismo día, dos cuerpos fueron abandonados en el estado de Tlaxcala, pero se descartó que se tratara de los cinco varones privados de su libertad.

Al día siguiente en la madrugada, estos dos últimos fueron liberados con vida entre la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa y La Resurrección. Para el 20 de mayo, se localizó el cuerpo sin vida y con cartulinas con mensajes de Gaspar M., el cual fue reconocido por sus familiares.

-Publicidad-

Hasta el momento, son 50 actos de investigación que ha realizado la Fiscalía especializada, como inspecciones, entrevistas, recolección de cámaras de videovigilancia, búsquedas y reconocimientos, pero aún no localizan a Félix Alejandro y Alexis Antonio M.

Homicidio en La Guadalupana, por esclarecer

- Publicidad -

Por otro lado, el titular de la FGE Puebla, Gilberto Higuera Bernal, informó que tras el homicidio de una persona perteneciente a la comunidad Lgbttiq en La Guadalupana, se tiene conocimiento de que se sustrajeron algunos objetos del inmueble.

No obstante, refirió que este no es un indicio de que solo fue por esta razón, pues no descartó que se deba a un crimen de odio, por lo que, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos inició una carpeta de investigación.

Pedirán fecha para imputar nuevos delitos a Enrique ¨N¨

-Publicidad-

Luego de que Stefany, victima de abuso sexual a los 12 años por parte de su padre Enrique ¨N¨ diera a conocer que no solo agredió, sino que amenazó y disparó contra su hermano, Higuera Bernal comentó que pedirán una nueva fecha para imputar los nuevos delitos.

Esto, porque la persona ya está detenida, además dijo que tienen la responsabilidad de tener todos los casos y esclarecerlos, ya que la víctima, señaló que, en el reclusorio de San Pedro Cholula, el responsable goza de todos los beneficios y presume de influencias.

Finalmente, Osvaldo Ramírez Zavala, fiscal de Investigación Metropolitana, comunicó que, tras diez cateos realizados en el municipio de Izúcar de Matamoros en el estado de Puebla, se aseguraron más de mil dosis de cristal, cartuchos y vehículos. Asimismo, cuatro hombres y dos mujeres fueron detenidos.