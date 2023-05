-Publicidad-

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se pronunció por respetar y defender la libertad de expresión, y aseguró que llegará a las últimas consecuencias en el asesinato de Marco Aurelio Ramírez Hernández; la ONU-DH condenó el homicidio y llamó a investigar para que el crimen no quede impune.

En entrevista con medios de comunicación este jueves, el mandatario poblano señaló que el respeto a la prensa es un tema fundamental, por lo que trabajará para que su labor se respete, pues nadie puede ser lastimado y menos en el ejercicio de su expresión.

Asimismo, calificó como lamentable el hecho y aseguró que su gobierno llegará hasta las últimas consecuencias para castigar a los responsables del homicidio. Por otra parte, el pasado miércoles reconoció que hay zozobra tras los acontecimientos del pasado 23 de mayo en Tehuacán en contra del también exfuncionario público.

Es importante destacar que este jueves, en conferencia de prensa, el fiscal Gilberto Higuera Bernal dio a conocer que ya tiene identificados a los dos asesinos del periodista, de los que uno disparó y otro condujo la motocicleta en la que ambos escaparon.

Sin embargo, explicó que no puede dar más datos al respecto, con el fin de no advertir a los sospechosos, aunque no confirmó si el homicidio estuvo relacionado con la actividad laboral de Ramírez Hernández.

En dicho contexto, confió en que pronto se esclarecerá el caso y se presente a los detenidos ya que el organismo que encabeza ya cuenta con toda la información necesaria.

ONU-DH llama a esclarecer caso

Asimismo, este jueves la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un comunicado para condenar el asesinato del comunicador, quien por más de 30 años ejerció como periodista y corresponsal de distintos medios en la zona de Tehuacán.

Destacó que en la actualidad colaboraba con la estación radiofónica “Estéreo Luz FM”, en un programa en el cual analizaba distintos aspectos de la vida pública del estado de Puebla, incluidas violaciones de derechos humanos y presuntas irregularidades en el ejercicio de la función pública.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de la ONU-DH, destacó que el homicidio alerta sobre la urgencia de profundizar el reconocimiento de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo como pilares de una sociedad democrática, por lo que pidió a las autoridades responsables redoblar esfuerzos para que el caso no quede impune.

En ese sentido, pidió a las autoridades asegurar protección a familiares y compañeros de profesión que puedan enfrentar riesgos vinculados con el asesinato, además de incluir la labor periodística de la víctima como una línea de investigación.