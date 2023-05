-Publicidad-

Tras cumplir su propósito de presentarse de nuevo en Guadalajara, el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez abrió la posibilidad para que su siguiente, la cual será en septiembre, se lleve a cabo ahora en la capital del país, en el Estadio Azteca.

A solo tres semanas de su triunfo sobre John Ryder, el pugilista tapatío “Canelo” Álvarez, durante un evento realizado en la Ciudad de México, confirmó que para las fechas patrias estará retornando a los cuadriláteros, teniendo como fecha tentativa el próximo 16 de septiembre.

Cabe recordar que en dicha pelea contra Ryder, Álvarez, tras más de 11 años, volvió a presentarse para un combate en el territorio mexicano, específicamente en el Estadio Akron de su ciudad natal, Guadalajara, con motivo de los 200 años del estado de Jalisco. Sin embargo, ahora, el boxeador dejó entrever que su meta estará en el inmueble deportivo más grande de todo el país, el Estadio Azteca, sea la sede al menos de una de sus próximas peleas.

«En este momento no descarto nada. No descarto volver a México y pelear en el Azteca», expresó el boxeador ante los medios de comunicación acerca de sus planes.

😍 ¡PROHIBIDO OLVIDARSE! 🏟️ Hace 30 años, Julio César Chávez abarrotó el Estadio Azteca con 132,247 espectadores para su pelea contra Greg Haugen. El resultado: Triunfo por nocaut de la leyenda en el quinto round. pic.twitter.com/JU2RtGYCxd — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) February 21, 2023

Y es que el “Canelo”, desde hace un tiempo, ha querido emular lo hecho por leyendas mexicanas del boxeo como Julio César Chávez en 1993, o por figuras como Vicente Saldivar, Jesús Castillo y Rubén «Púas» Olivares, que en 1967 disputaron sus encuentros de box en “El Coloso de Santa Ursula”.

Con relación al rival, “Canelo” precisó que todavía no hay nadie definido, pero que será algo que él junto a su equipo estará platicando los próximos días. Aun así, cabe mencionar que ya han surgido diferentes especulaciones acerca de una revancha con Dmitry Bivol, un duelo entre mexicanos con David Benavidez o incluso una pelea con Conor McGregor, que ha buscado retarlo a través de redes sociales, aunque sobre este último, Álvarez, prefirió restarle importancia asegurando que no era un rival de su talla.

«Sí pelearé en septiembre, pero todavía no sé con quién ni nada. La próxima semana nos vamos a sentar para hablar de eso», manifestó “Canelo”. «La verdad no he visto porque no tengo mis redes sociales ahorita en mi teléfono de qué fue lo que dijo, pero le gano con una mano en la espalda», añadió el jalisciense sobre el peleador irlandés.

