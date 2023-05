Tina Turner: 7 canciones para recordar a “La Reina del Rock”

-Publicidad-

Tina Turner, una de las grandes estrellas musicales, considerada como “La Reina del Rock & Roll”, ha dejado este mundo a la edad de 83 años. Es por ello que acá recordamos su legado con un top 7 de sus mejores éxitos.

Este miércoles 24 de mayo, el representante de Anna Mae Bullock, mejor conocida por su nombre artístico de Tina Turner, reveló al mundo que la actriz, cantante y compositora, tras una larga lucha contra el cáncer, mismo que le fue detectado en 2016, había fallecido en paz en su residencia ubicada Küsnacht, a 13 kilómetros de la ciudad de Zúrich, en Suiza.

Turner, que contaba con ascendencia afro-americana y nativa-americana, nació un 26 de noviembre de 1939 en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Y a pesar de las adversidades vivió durante su infancia y adolescencia, siendo rechazada y abandonada por su propia madre, encontró en el arte, junto a su hermana Aillene, una forma de expresarse, siendo el mismo arte el medio que la llevaría a la fama por su gran destreza, principalmente en el ámbito musical.

A continuación, un listado de sus mejores canciones:

7 – River Deep, Mountain High

-Publicidad-

Una de los primeros éxitos de Turner, lanzado en 1966. Aun así, obtuvo tal trascendencia que la revista Rolling Stones la catalogó como la 33a mejor canción de todos los tiempos, además de que fue adentrada al Salón de la Fama de los Grammys.

6 – We don’t need another hero

Una canción lanzada en 1984, pero sumamente recordada por su aparición en «Mad Max: más allá de la cúpula del trueno», la cual salió a la pantalla grande en 1985.

5 – Proud Mary

Una canción originalmente lanzada en 1969 por el grupo «Creedence Clearwater Revival» en una mezcla entre el rock y el country, pero que, junto a su ex pareja Ike Turner, la reinventaría en 1971, poniéndole su propio estilo funk, haciendo de ella el sencillo más vendido del dúo “Ike & Tina Turner”

4 – The Best

- Publicidad -

Una canción de Bonnie Tyler que Turner recuperó para en 1989 en su disco «Foreign Affair», convirtiéndola con su voz en un éxito global, al grado de que Turner decidió a grabarla de nueva cuenta en 1992, ahora en un dueto con Jimmy Barnes

3 – GoldenEye

Escrita por los miembros de «U2» Paul David Hewson “Bono” y David Howell Evans “The Edge” para Tina Turner, y la cual también apareció en la pantalla grande en 1995 en la película de «James Bond: 007 GoldenEye».

2 – What’s Love Got To Do With It

La canción que la consolidó su etapa como solista en 1984. Y es que con «What’s Love Got To Do With It», Turner no solo ganó el Grammy, sino que además, la puso en los libros de historia de la música, pues con 44 años de edad, se convirtió en aquel entonces en la mujer más grande en alcanzar el primer lugar de las listas en Estados Unidos.

1 – Private Dancer

-Publicidad-

Escrita por Mark Knopfler para su banda Dire Straits pero que, tras escucharla, no creyó pertinente para una voz masculina. Posteriormente, Turner se encargaría de darle difusión a esta canción, con un mensaje profundo, en el álbum homónimo que lanzó en 1984.

¿Cuál otra canción añadirías a esta lista?