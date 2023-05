Diana Flores, la mexicana que llegará al salón de la fama de NFL

La mexicana Diana Flores pasó a la historia al convertirse en la primera jugadora de fútbol bandera en ganarse un espacio dentro del Pro Football Hall of Fame, sitio donde se reconoce a las máximas leyendas del fútbol americano.

Este miércoles 24 de mayo, el Pro Football Hall of Fame reveló a través de redes sociales que Diana Flores se unía a las grandes figuras del fútbol americano presentes en las exhibiciones de su museo. Y es que el salón de la fama reveló que sus más recientes adquisiciones se tratan de uno de los jersey utilizado por la mexicana, así como un balón.

Cabe mencionar que tanto la playera, como el ovoide, fueron los mismos con los que la atleta tricolor grabó el comercial «Run With It», del cual fue protagonista, mismo que fue emitido este año durante el medio tiempo Super Bowl LVII y que incluso fue galardonado en la entrega de los premios Emmy.

Today, Diana Flores is at the Hall of Fame, where items from the @NFL's Emmy-award winning "Run With It" spot for Super Bowl LVII will become part of a new exhibit.

