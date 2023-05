-Publicidad-

El derecho humano de acceso a la justicia es uno de los menos respetados en Puebla, pues, aunque los ciudadanos interponen denuncias por ilícitos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades tardan en responder o no las reciben, por lo que es necesario capacitación, mayor personal y evaluación constante.

Así lo señaló, en entrevista con Ángulo 7, Ángel Manuel López Rafael, de la Unión Internacional de Defensores de Derechos Humanos Independientes (Uniddhi), quien dijo que en varios casos a pesar de que la gente acude a denunciar, los Ministerios Públicos les dicen que no proceden.

Consideró que esto se da porque los funcionarios de la Fiscalía “tienen cientos de carpetas” y tratan de que la gente no denuncia para que no tengan más trabajo, ya que las investigaciones no avanzan, pues él ha presentado dos casos y le piden que lleve las pruebas, cuando eso tendría que hacer la Fiscalía.

“El acceso a la justicia en Puebla es un fracaso, yo tengo una denuncia por los hechos de Jolalpan, en enero hizo un año y he estado yendo, pero hasta el momento no se ha judicializado, ponen de argumento que como es una zona caliente no pueden hacer las investigaciones”, asentó.

-Publicidad-

Agregó que, así como este, pueden ocurrir otros hechos a las personas ya sea por robo, fraude, lesiones u otros delitos, por lo que los ciudadanos que desconocen cómo se hacen los procesos de denuncia y la judicialización, no pugna porque avance y ello solo acumula carpetas.

Solo haciendo presión hay justicia

Lamentó que solo en hechos como feminicidios u otros que se hacen mediáticos si se dé un avance, pues se hace por la presión que hay a veces en medios de comunicación o por parte de las familiares de las víctimas que en ocasiones se hace público.

- Publicidad -

“Para que haya justicia en Puebla hay que ir a manifestarse, llevar 100 personas o mil, pararse frente a la Fiscalía, solo así es cuando salen atender y buscan eficientar la denuncia por la que van a presionar, el ciudadano normal no tiene acceso a ello, solo por presión mediática”, expresó.

Enfatizó que, para esto, se tiene que tener personal que esté capacitado, además del material suficiente, pues en ocasiones ellos deben sacar las copias, herramientas necesarias como impresoras o copiadores, ya que con esto podrían desarrollar un mejor trabajo.

Manifestó que a esto se suma que la herramienta denuncia no sirve o va desfasada, pues cuando presentan una y agenda fecha y hora para ratificar de manera presencial, el personal se hace que no sabe o les dicen que no tiene registro de ello y no los atienden.

-Publicidad-

Capacitarán en DH para tener más defensores

Por otra parte, López Rafael convocó a que acudan el próximo 3 de junio al zócalo de la ciudad a las 11 de la mañana a todas las personas que quieran capacitarse para ejercer la defensa de los derechos humanos, ya que no se ha visualizado, pero que los ciudadanos lo pueden hacer.

Refirió que de acuerdo con la Declaratoria Internacional de los Derechos Humanos de la que México es parte refiere que cualquier persona, sin importar la profesión que tenga, puede ser defensor, por lo que la idea es que con esto haya más ciudadanos dedicados a ello y lo aprendan de manera rápida.

“Necesitamos capacitar a los ciudadanos y decirles que pueden ser defensores de manera independiente sin pertenecer a alguna comisión estatal o federal, esa es la actividad que estamos haciendo y por ello convocando a que acudan, lo que vamos hacer es entregar un listado que marca la Constitución para que los conozcan”, expresó.

Agregó que serán tres sesiones, las cuales serán acreditadas a través de la Uniddhi, pues ésta ya fue constituida como una asociación civil y de la que forma parte, por lo que le se les dará una credencial y se harán de cómo se deben actuar ante los retenes de las policías o despojos de propiedades y su verificación.