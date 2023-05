Diputados de Perú cierran país a AMLO; “es un orgullo”, revira

-Publicidad-

Con 11 votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú, aprobó declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador como persona non grata, lo cual deberá ser avalado por el pleno legislativo; al respecto, el mandatario mexicano consideró esta medida como un “timbre de orgullo”, pues sostiene que el régimen actual en ese país es usurpador.

Además, con esta moción se rechazan las declaraciones del presidente López Obrador, quien se ha negado a reconocer el gobierno de Dina Boluarte, y en repetidas ocasiones se ha manifestado en contra de la destitución del expresidente peruano, Pedro Castillo.

Dicha propuesta fue promovida desde la semana pasada por la congresista Patricia Chirinos, quien expresó que el jefe del gobierno mexicano sólo pretende “burlarse y dividir a los peruanos” con sus supuestas injerencias en asuntos internos del país, además de negarse a otorgarle al Perú la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico.

Ahora, esta moción deberá ser turnada al pleno del Congreso, donde tendrá que analizarse, y en caso de que sea aprobada, el gobernante mexicano ya no podrá ingresar a territorio peruano.

Previo a que la comitiva de Relaciones Exteriores avalara esta medida, el presidente López Obrador se pronunció al respecto durante su conferencia matutina y aseveró que para él era un “motivo de orgullo” que legisladores peruanos quisieran declararlo non grato.

“No es correcto declarar no grato al presidente de México, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren “no grato“, pero no es correcto”, expresó.

Asimismo, aprovechó para recordar la destitución de Castillo en diciembre de 2022, cuando disolvió el Congreso del país andino; manifestó “no poder quedarse callado” ante la “ilegalidad” de la remoción y encarcelamiento de un gobernante que los peruanos eligieron, calificándolo como una “decisión arbitraria”.

“Si me van a declarar non grato, que sepa cuando menos la gente por qué es. Que tengan todos los elementos. Que el pueblo peruano sepa cuál es el argumento que sostengo”, finalizó.

