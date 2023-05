Nadal se pierde Roland Garros y avisa que su retiro está cerca

-Publicidad-

Rafael Nadal reveló que por primera vez en 18 años se estará perdiendo de su evento predilecto sobre la arcilla, el Roland Garros. Además, adelantó que el final de su carrera profesional deportiva podría encontrarse más cerca de lo esperado.

En conferencia de prensa, el tenista español, Rafael Nadal, considerado como uno de los mejores de la historia, anunció que por culpa de las lesiones no podrá presentarse en el próximo Roland Garros 2023, el cual se estará llevando a cabo del 28 de mayo al 11 de junio.

“A día de hoy se hace imposible, con lo cual en este momento no voy a poder estar en Roland Garros… No es una decisión que tome yo, es una decisión que toma mi cuerpo”, expresó Nadal a los medios de comunicación.

Cabe mencionar que Nadal es el jugador con más títulos en la historia del abierto francés, conquistándolo en 14 ocasiones, siendo la última vez recién el año pasado en 2022. Sin embargo, ahora no solo no estará defendiendo su corona, sino que, además, será la primera ocasión que falte a este torneo desde su primera participación en 2005.

https://twitter.com/eurosport/status/1659642581200797697

No obstante, este no fue el único anuncio del tenista de 36 años, y es que también habló sobre su retiro, señalando que muy probablemente sea el próximo año, en 2024, cuando finalmente, tras una larga carrera llena de éxitos, cuelgue la raqueta.

«Este sería mi objetivo: intentar parar y luego intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo… Tengo la fuerza para que mi final no sea en una rueda de prensa y sí dentro de una cancha. Lo que pase el año que viene no lo sé. Puedo tener ilusiones y aspiraciones pero hay factores que uno no puede manejar»,

Nadal, desde el mes de enero, se vio afectado por una lesión en el iliopsoas de la pierna izquierda durante la disputa del Australian Open. Si bien, en un inicio se esperaba que su recuperación no pasara de los dos meses, esta se terminó complicando y extendiendo, al grado de que desde ese entonces no ha regresado a las canchas de tenis.

