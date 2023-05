-Publicidad-

La Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla confía que a finales de año podrán recuperar las cifras que tenían en 2019, que fue el 53 por ciento, ya que actualmente están al 47 por ciento, que son 6 puntos abajo, pues la Semana Santa fue “buena”, pero no como lo esperaban.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, el presidente de la asociación, Manuel Domínguez Gabián, quien agregó que el jueves, viernes y sábado santos dejaron números positivos, así como el puente del primero de mayo, el cual incluso fue mejor que los otros.

Refirió que la feria de Puebla, que concluyó el domingo no tuvo tanta retribución, pues si bien se dio una gran afluencia, la mayor parte eran turistas locales, es decir, ese mismo día se regresaban o sino se quedaba en airbnb, cerca de Los Fuertes de Lorero y Guadalupe y el Centro Expositor.

“Ha estado flojo, no ha sido buena la situación para nosotros, ha estado flojona la cosa, la Semana Santa dejó números positivos, pero solo fue de unos días y las fechas como el 10 y 15 de mayo, realmente no nos dejan tanto, porque no son puentes, solo son para festejar”, asentó.

Comentó que la pandemia del Covid-19 ya no preocupa mucho y la gente “ya casi no lo toma enserio”, sin embargo, Puebla no se ha podido recuperar para ser el primer destino sin tener playa, ya que se encuentra debajo de estados como la Ciudad de México, Aguascalientes, Querétaro u otros.

Precisó que esperan que, al corte del primer semestre, que es junio, puedan llegar al 50 por ciento de ocupación hotelera promedio, al recordar que el Centro Histórico es uno de los puntos donde más complejos tiene, aunque muchos son más de turismo local.

“Confiamos en que se mejoren las cosas y que cerremos este 2023 ya con los números del 2019, esperemos un verano con una muy buena ocupación por arriba y cerrar por arriba del 50 por ciento, que son números óptimos para poder tener algo de ganancia”, expresó.

Debe hacerse más promoción, dice

Domínguez Gabián consideró que igual se debe hacer más promoción dentro y fuera del estado, así como mayores eventos, tanto que ya se tiene concretados como otros que puedan llegar, ya que cada vez que se da una derrama económica importante.

Y es que, dijo, todos los eventos que tiene que ver con congresos y convenciones dejan una derrama de 4 mil 800 pesos por persona al día, al señalar que los que hace o concreta la Secretaría de Economía siempre les dejan números positivos.