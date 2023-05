-Publicidad-

Al cumplirse un año del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez, las “argucias” de la defensa han dilatado el proceso a fin de evitar una eventual sentencia contra el expriista Javier López Zavala, presunto autor intelectual del crimen, así como contra Jair N, Santiago N y Silvestre N, sus cómplices, pese a que no se han presentado pruebas a su favor.

Así lo señaló Helena Monzón Pérez, hermana de la víctima, durante el homenaje póstumo que llevó a cabo el pasado jueves, en vísperas del 21 de mayo, día en el que se cumple un año exacto de que la abogada fue atacada a balazos por dos sicarios cuando circulaba en su camioneta por Santiago Momoxpan, en San Pedro Cholula.

La también abogada, se dedicaba a la defensa de mujeres en temas jurídicos, era especialista en Derecho Penal por BUAP y fue militante en el PRI, por lo que entró en la contienda para ser alcaldesa de San Pedro Cholula. Denunció al diputado Manlio López Contreras por violencia política de género, mismo que en repetidas ocasiones la amenazó de muerte.

No obstante, se casó con el entonces intengrante del PRI, Javier López Zavala, quien ordenó el asesinato y con quien tuvo un hijo y al terminar su relación, interpuso ante la FGE una denuncia por pensión alimentacia, un día antes de su muerte.

Detienen a su expareja en Puebla

La mañana del 6 de junio, López Zavala es detenido por agentes ministeriales por estar vinculado al feminicidio de Cecilia, en la colonia La Libertad. Cabe mencionar que, fue secretario de Gobernación en el gabinete de Mario Marín y contendió para ser gobernador de Puebla.

Por otro lado, el 13 de junio la FGE, tras obtener las pruebas necesarias para la imputación de Javier N. de 53 años de edad, Jair N. de 27 años y Santiago N. de 41 años, por el crimen, fueron vinculados a proceso; a su expareja, también se le añadió la imputación de violencia familiar, mientras que uno se hallaba prófugo.

Para el 30 de julio de 2022, detienen por feminicidio a Silvestre N, cuarto implicado y autor material, el último que faltaba por aprehender. Días después, la SSPC destacó que los cuatro fueron implicados por dicho delito, pues el 12 de abril de 2023, negaron la libertad a López Zavala.

Hacen homenaje póstumo y piden investigar con perspectiva de género

El pasado 18 de mayo del 2023, Helena Monzón, hermana de Cecilia, quien ha seguido todo el proceso y buscando justicia, realizó un homenaje póstumo a pocos días de cumplir un año, donde llevó mariachis y reafirmó lo que había pedido desde un principio que ocurrió el hecho.

Incluso, aprovechó para acusar a las autoridades de haber estado sujeta a revictimización, pues nuevamente se tuvo que acreditar como víctima, alargando el proceso, sin realizar sentencia alguna hasta momento, en contra de Javier López Zavala, pues no hay prueba que evidencien la inocencia de alguno de ellos.

«Lo que ocurre es que las víctimas en este país, en este sistema, dependemos de fiscalía únicamente y nuestra posibilidad de avanzar de forma separada, pues es realmente limitada», manifestó.

Explicó que aún no hay un juicio porque se hacen valer de «formalismos» para alargar este proceso, razón por la que, a un año de que se perpetuara este crimen, no hay sentencias y en el camino, han pasado por lugares que no han tratado correctamente el caso.