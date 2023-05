-Publicidad-

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina no descartó que se pueda aumentar el salario a los maestros con plaza estatal en Puebla, aunque para ello espera que haya una partida extraordinaria de recursos federales.

Esto, luego de que el pasado lunes, en el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un aumento del 8.2 por ciento al salario de los trabajadores del sector educativo con plaza federal.

Ante esto, al ser cuestionado sobre el tema en su rueda de prensa de este jueves, Céspedes Peregrina dijo que primero tiene que ver cómo quedan los tabuladores de los docentes con el incremento que les dará la Federación a maestros.

El gobernador recordó que el miércoles estuvo en Puebla el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, para la entrega de más 5 mil nuevas basificaciones para el magisterio poblano.

-Publicidad-

Dijo que el incremento del salario a los maestros se llevará a cabo bajo ciertas fórmulas y por ello se deben esperar a que se defina cómo van a quedar.

“Analizamos el tema de los incrementos y cómo se van a generar bajo ciertas fórmulas que tienen y se están trabajando para poder llevarlo a cabo. Una vez que tengamos conocimiento y esperando que haya recursos extraordinarios de la Federación estaremos dando cuenta de ello”, expresó.

En Puebla están secciones 23 y 51

Es de mencionar que como parte del anuncio que hizo el presidente el lunes pasado fue que ningún maestro podrá ganar menos de 16 mil pesos mensuales, ya que este es el promedio de los trabajadores inscritos al Seguro Social.

- Publicidad -

En Puebla se tienen dos secciones, que son la 23, encabeza por José Luis González Morales, y que aglutina a los maestros con plaza de carácter federal y que son para los que aplica el aumento, la otra es la 51, que dirige Alfredo Gómez Palacios, que son estatales y que no contempla esta incremento.

CRBP