A pesar de que en octubre de 2022 el alcalde Eduardo Rivera Pérez reconoció que “hace falta inspectores” de Normatividad, el problema persiste, pues dijo que no pueden detectar la venta de alcohol en cocheras y vía pública de Puebla capital.

Lo anterior, en rueda de prensa para la entrega de una cancha de pádel en el cerro de Amalucan, donde pidió a la ciudadanía intervenir y denunciar estos actos ilegales.

«Recuerden que el área de Normatividad es un área de 15 a 20 personas que supervisan los restaurantes, los negocios, los antros y aparte de este tipo de espacios públicos, se requerirá una cantidad impresionante de supervisores, entonces no hay nada mejor que la denuncia», manifestó Rivera Pérez.

Reiteró que con esta reforma que se hizo al Coremun, Normatividad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla tendrá más facultades de sancionar con hasta 51 mil pesos a quienes reincidan en este comercio en cocheras, jardines y predios baldíos.

Cabe mencionar que, hasta el mes de marzo, las zonas que se tenían identificadas por venta de alcohol, eran la periferia de la ciudad y Bosques de San Sebastián , donde seguía la venta de «micheladas», así como en los mercados municipales como el Zapata, Morelos y la Independencia.

Fue el pasado 19 de octubre de 2022, cuando Rivera Pérez reconoció que el ayuntamiento tiene pocos inspectores de Normatividad, aunque en ese entonces lo decía ante la proliferación de puestos ambulantes en el Centro Histórico de Puebla.

Pone a disposición espacios para albergues

Derivado de la reciente actividad volcánica, Rivera Pérez comentó que en caso de que los municipios aledaños al Popocatépetl requieran de espacios o albergues, en caso de evacuación, pone a disposición de la ciudadanía los que forman parte del DIF municipal.

No obstante, hasta el momento confirmó que no agudizará las medidas implementadas, por lo que reiteró el uso de cubrebocas y lentes para evitar afectaciones a la salud como las que comentó la Secretaría de Salud, así como al barrer, no tirar la ceniza a alcantarillas.

CRBP