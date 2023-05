El Inter de Milán se colocó como el primer finalista de la Champions League, en su presente edición 2022-2023, con lo cual el conjunto italiano marcó su regreso a dicha instancia tras más de una década de espera. Ahora, aguarda por su rival.

Este martes 16 de mayo, el Inter de Milán selló su victoria en el “Derby della Madonnina” por las semifinales de la Champions League. Y es que los “Neroazzurri”, luego de imponerse a su vecino, el Milan, por 2-0 en la ida con tantos de Edin Džeko y Henrij Mjitaryán, volvió a imponerse en la vuelta, ahora por 1-0 con gol de Lautaro Martinez, para un marcador global de 3-0.

⚫🔵 Inter book their spot in the final! #UCL pic.twitter.com/mjF1ZSban1

De esta manera, el Inter, accedió a la gran final del máximo torneo de clubes en Europa por primera vez en 13 años, siendo su última ocasión en esta fase en la campaña 2009-10. Además, se convirtió en la primera escuadra italiana que alcanza el duelo por el título desde la 2014-15, cuando la Juventus fue finalista.

Cabe recordar que, en aquella ocasión, en la temporada 2009-10, el Inter, comandado desde la dirección técnica por José Mourinho y con figuras como Javier Zanetti, Júlio César, Wesley Sneijder, Samuel Eto’o y Diego Milito, terminó coronándose con su tercer título europeo, derrotando con doblete de Milito al Bayern Múnich, en una final celebrada en el Santiago Bernabéu en Madrid, España.

Sin embargo, para este año su rival en la final no será alemán, ya que este saldrá del que se coloque como el vencedor del encuentro entre el Manchester City y Real Madrid, el cual tras un empate 1-1 en el primer juego de la serie, estará viendo su resolución en el Etihad Stadium el día miércoles 17 de mayo.

🤔 Who will join Inter in the final?#UCL || #UCLfinal

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 16, 2023