Por la pinta de mobiliario urbano con promoción de aspirantes a distintos cargos rumbo al 2024, el ayuntamiento de Puebla analizará las facultades que tiene para sancionar a los responsables de esta publicidad en la ciudad.

Así lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez, luego de que el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina hiciera un llamado a los ayuntamientos de la zona metropolitana a que actúen en contra de esta promoción de aspirantes.

«Pasa en la Atlixcáyotl, en la Recta Cholula, vas por el periférico, vas por la autopista y es un descaro despoblado que se ha hecho precisamente del mobiliario urbano, que bueno que el gobernador hace ese llamado», manifestó.

En este sentido refirió que el municipio casi no tiene puentes, pues algunos están adscritos a la autoridad federal o pertenecientes al gobierno estatal, pero por parte del ayuntamiento, ya instruyó a la Sindicatura municipal a revisar las facultades que dictan conforme al Coremun.

Lo anterior con el fin de que el ayuntamiento de Puebla pueda imponer sanciones por realizar promoción de aspirantes rumbo al 2024.

Que ciudadanía opine sobre promoción de aspirantes

Por otro lado, Rivera Pérez evitó a hacer un llamado a quienes realizan estás pintas en mobiliario urbano con tintes políticos, pero se dirigió a la ciudadanía para que opinen y registren respecto a quienes son los que están participando en ello y quieren contender para las elecciones en 2024.

«Ver cómo se comportan desde ahorita y si vale la pena otorgarles o no, en su momento, la confianza a aquellos que no saben respetar lo que es de todos los poblanos y poblanas, que es un mobiliario urbano, que no saben respetar la ley ni las normas«, puntualizó sobre la promoción en mobiliario urbano.