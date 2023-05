Andrés Guardado anuncia su retiro de la Selección Mexicana

-Publicidad-

Tras 16 años vistiendo la camiseta de la Selección Mexicana, el futbolista Andrés Guardado, a través de redes sociales, hizo público un mensaje con el cual anunció de manera oficial su retiro del representativo nacional.

Este martes 16 de mayo, desde su cuenta de Instagram, Andrés Guardado compartió un video que muestra y recuerda algunos de sus mejores momentos con “El Tri”, al tiempo de externar unas palabras a la afición mexicana y reveló que a sus 36 años da final a su ciclo como jugador de la selección.



«¡Ya lo había dicho hace tiempo, pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en mi selección! ¡Imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!!! Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito… Todos mis compañeros, los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día a día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes», escribió Guardado en la descripción del metraje.

“El Principito”, como también es conocido, con 19 años, de la mano del Director Técnico Ricardo Antonio La Volpe, sostuvo su primera experiencia con el seleccionado un 14 de diciembre del 2005, entrando de cambio en un amistoso frente a Hungría.

Desde ese momento en adelante se convertiría en una habitual y referente del equipo nacional, al grado de unirse al selecto grupo conformado por Antonio “La Tota” Carvajal, Rafael Márquez y Guillermo Ochoa, de los únicos futbolistas que han disputado cinco mundiales con la selección mexicana.

Agradecemos toda tu entrega por 🇲🇽, tu compromiso en cada partido, en cada concentración, en cada torneo y todos los buenos momentos que vivimos juntos. 🫶🏻😍 Ahora serás un Incondicional más, @AGuardado18. #LaSelecciónEsDeTodos pic.twitter.com/vyaaaoC8Iv — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 16, 2023

Guardado, que vio actividad en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022; disputó también 2 copas Américas, en Venezuela 2007 y Estados Unidos 2016; 2 Copas Confederaciones en 2013 y 2017; y 4 Copas Oro, de las cuales conquistó 3, en los años 2011, 2015 y 2019.

En total, Guardado sumó 181 partidos, siendo su último el duelo contra Argentina en la fase de grupos de Qatar 2022. Sin embargo, lo que se destaca de esta cifra es que con ella se colocó como el jugador con más apariciones en la historia de la selección mexicana, dejando así un récord más a su legado con «El Tri».