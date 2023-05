-Publicidad-

Los tramos carreteros de Puebla a Orizaba y Xalapa, así como de México a San Martín Texmelucan y al Arco Norte, son los de mayor incidencia de robo a transporte de carga, por lo que la Canacar trabaja con las corporaciones para implementar acciones y disminuir los casos.

Así lo señaló, en entrevista tras la toma de protesta del nuevo Consejo Estatal en Puebla, el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Miguel Ángel Martínez Millán, quién dijo que no se tiene la cifra exacta debido a que luego no todos los agremiados deciden denunciar cuando son víctimas de robo.

Por ello, celebró el anuncio que el pasado viernes hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Puebla capital para las actividades por el aniversario 161 de Batalla del 5 de Mayo, respecto a que se tendrá atención en este tema a través de las distintas corporaciones.

Indicó que Puebla se encuentra en una región por la que “por fuerza” deben cruzar todas las mercaderías que van hacia el sur y el norte, por lo que “es una realidad que no está bien el sector en esta materia.

Dijo que no se puede dar una estadística real porque muchos de los eventos no son denunciados ante las autoridades, lo cual se debe a que es tardado el proceso, pues se llevan días y no se tiene daño material, pues la tecnología lo ha permitido reducir así como el tema económico.

“Efectivamente tenemos un tema de inseguridad, justo estamos replanteando qué vamos hacer, el pasado 5 de mayo el presidente dio una nueva instrucción, hay más acercamiento y se va a reconfigurar lo que se venía haciendo, porque sí es urgente la atención por parte de la autoridad”, asentó.

Atracos van desde vehículos completos hasta mercancía

Comentó que los atracos pueden variar, ya que son desde el robo de los vehículos completos o solo la carga, mientras que el daño corporal a los operadores en su mayoría es mínimo, sin embargo, aunque sólo fuera un caso, esto debe atenderse.

Martínez Millán que “tristemente” Puebla está dentro de los primeros lugares a nivel nacional, aunque no solo es en la entidad, sino el distintas regiones del país, por lo que se tiene que trabajar para disminuir la incidencia y mejorar las condiciones de seguridad para el sector.

Agrego que por parte de la Canacar está privilegiando la tecnología, sistemas de GPS y seguridad, así como paros de motor en la cabina, al resaltar que como autotransportistas piden seguridad en tres rubros: integridad de operadores, en la mercancía que trasladan y en los vehículos.

Por otra parte, calificó como positivo el paquete de obras en materia de carreteras que anunció el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que serán 400 kilómetros, al señalar que en todas las regiones don necesarias, principalmente en el sureste del estado.

