Sevilla de España sigue de cerca al futbolista mexicano Erik Lira

El futbolista mexicano Erik Lira podría unirse a Jesús Manuel “Tecatito” Corona como otro mexicano en el Sevilla de España, equipo que, junto a otros clubes del viejo continente, lo estaría monitoreando con la intención de un posible fichaje.

Este viernes 12 de mayo, el periodista turco, Ekrem Konur, reveló que Erik Lira, mediocampista de contención del Cruz Azul de 23 años, ha llamado la atención de equipos tanto de la Serie A de Italia, como de La Liga de España.

Incluso, de acuerdo al periodista, uno de ellos sería el Sevilla de España, el cual habría mandado a un visor para que realizara específicamente un seguimiento sobre Lira en la visita de “La Máquina” a las Chivas de Guadalajara por la jornada 16 del Clausura 2023, celebrado el pasado 22 de abril.

🚨#EXCL• Sevilla FC scouts watched Erik Lira, the 23-year-old Mexican player of Cruz Azul, during the match against Guadalajara.

🇲🇽 🔵#CruzAzul 🔴 #SevillaFC

👉Clubs from Italy and Spain are monitoring the situation of the Mexican player. pic.twitter.com/nsaVXTYPSO

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) May 12, 2023