Tras el fin del “Título 42” en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que México le hizo saber al país vecino que no podría recibir más de mil migrantes al día, ya que no se tiene la capacidad y “ni lo aceptaríamos” dijo.

En la conferencia del presidente, el canciller puntualizó que México no podría en ningún caso recibir más de mil personas por día, ya que no se tiene la capacidad, además de que el país no coincide con el Título 42, ni con el 8 ni con el programa de Tercer País Seguro, pero respetamos su ámbito jurisdiccional de Estados Unidos.

Asimismo, al ser cuestionado sobre si prevé aumento en el flujo migratorio y sobre las cifras reportadas de migrantes, Ebrard Casaubón se mantuvo firme en que México no recibirá más personas de las acordadas desde marzo de 2020.

Al tiempo, presentó las cifras de los migrantes deportados ayer 11 de mayo, que fueron 942 en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Guatemala y Haití. Además de que en la zona fronteriza se contabilizó la presencia de 26 mil 506 migrantes, no 150 mil como se difunde en medios.

Aseveró que el día de hoy, según el reporte del Instituto Nacional de Migración, la cifra de migrantes que llegan está en descenso.