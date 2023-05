-Publicidad-

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez González, confirmó que el evento en el cual estaría subiendo de nueva cuenta y por una última ocasión los encordados ha sido cancelado. El motivo, estaría en las adicciones de su hijo.

“El Gran Campeón Mexicano”, Julio César Chávez, tenía previsto para el próximo 24 junio presentarse en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, para enfrentarse en una pelea no profesional, de exhibición, a otra figura del boxeo nacional como Érik “El Terrible” Morales, en un contienda en la cual, el mismo Chávez, estaría marcando su adiós al deporte.

Sin embargo, el ex pugilista de 60 años, reveló en una entrevista con el periodista David Faitelson que la función, misma que había sido promocionada a lo largo de los últimos meses, ya no se realizaría.

Hoy conferencia de prensa alrededor de la 1pm por mi pagina de FB https://t.co/mnzoDKRLd5 pic.twitter.com/Z3RuBUErnb — Julio César Chávez (@Jcchavez115) March 27, 2023

-Publicidad-

Y es que Chávez aseguró no encontrarse listo físicamente, ni mentalmente, ya que en los últimos días atravesó tanto por problemas de salud, como por problemas familiares, estos últimos, luego de que el mayor de sus hijos, el también boxeador, Julio César Chávez Jr, y el cual, había cumplido con proceso de desintoxicación, tuvo una recaída en el consumo de píldoras, aparentemente provocada por un cuadro de depresión.

“La exhibición era para ver el regreso de mi hijo Julio limpio al ring, quería llevarme ese recuerdo lindo de verlos peleando limpios, con eso sí retirarme para siempre, con la satisfacción». indicó Chávez.

“Desafortunadamente por mi problema de cartílago, los temas de Julio Junior, Omar tampoco se pone las pilas, prefiero bajarme del barco. Mi cuerpo está cansado por tanto estrés, es difícil, está muy cabrón ya todo esto… Traté de descansar un poco, pero no ha sido así, no me siento bien, la verdad. Tampoco pretendo ir a hacer el ridículo”, concluyó la leyenda del boxeo.