El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante el fin de “El Título 42 del Código de los Estados Unidos”, pidió a los migrantes de otras naciones no adentrarse México y que mejor buscaran el asilo en Estados Unidos desde sus propios países.

Este jueves 11 de mayo, “El Título 42” de los Estados Unidos ha dado fin tras más de tres años vigente. Dicha política promulgada en 2020 por el ex mandatario de dicho país, Donald Trump, establecía que, a fin de que se evitara la propagación del Covid-19, todo migrante ilegal sería “expulsado” de manera inmediata, dado que sería catalogado como “un riesgo para la salud» de los habitantes estadounidenses.

Es así que ya sin el ya mencionado “Título 42”, las personas que accedan sin documentación a Estados Unidos, en caso de que sean detenidos, no solo estarían contando al menos con un proceso de deportación ordinaria y no acelerado, como había sido en los últimos años, sino que incluso, estarían contando de nueva cuenta con el derecho de presentarse ante las autoridades correspondientes solicitando su asilo en el país.

Y si bien no todas las solicitudes serán aceptadas e incluso podrían demorarse desde meses a años en que reciban un veredicto, ya que se analizarán caso por caso, dicha situación, ha puesto en el panorama internacional la posibilidad de una nueva ola migratoria. Y es que aunque Estados Unidos no estaría abriendo su puerta como tal, si estaría brindando con mayor flexibilidad para la entrada de migrantes.

Es por esta situación que AMLO mandó un mensaje en el cual exhortaba a todas aquellas personas que tuvieran la intención de migrar a Estados Unidos, a que lo hicieran, pero sin la necesidad de que pasen por México. Y es que el presidente no solo advirtió de los riesgos que implicaba la travesía, sino que además aseguró que Estados Unidos también estará atendiendo las solicitudes de asilo que sean realizadas en sus oficinas ubicadas en las embajadas y los consulados dentro de los diferentes países del mundo.

“Aprovecho para seguir haciendo un llamado a quienes se vean en la necesidad de emigrar de sus pueblos, para que no se dejen engañar, que no se dejen extorsionar por coyotes, polleros, que los ponen en riesgo. Hay un mecanismo que pueden ellos utilizar, no tienen que pagar los seis u ocho mil dólares que les cobran, es nada más ir a un consulado o embajada de EU en los países de Centroamérica y el Caribe”, indicó AMLO.

“Se ha hecho el compromiso con el gobierno de EU que van a tener módulos de atención, se hace la solicitud de que se quiere llegar a Estados Unidos por la razón que se exprese, por trabajo o por violencia, se hace un trámite y se está dando respuesta, permisos y no hace falta hacer la travesía en México”, añadió.