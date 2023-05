-Publicidad-

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, minimizó el movimiento que anuncio el expriista, Alberto Jiménez Merino, el domingo pasado para apoyar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y descartó que vaya haber desbandada.

En entrevista, en el Congreso local, comentó que no vio a algún personaje importante o reconocido en el Movimiento Nacional Progresista (MNP), por lo que calificó como una locura que pueda sumar a 300 mil personas de cara al proceso electoral del siguiente año.

Manifestó que tan solo el partido Movimiento Ciudadano (MC) en la última elección tuvo 140, por lo que es poco probable que se pueda lograr.

Indicó que “ya está allá el señor” por lo que le deseó que le vaya bien y en forma irónica le dijo que le eche muchas ganas y que ojalá le cumplan lo que le prometieron para sumarse al proyecto de la mandataria capitalina.

-Publicidad-

“No, no vemos alguna preocupación, alcance a ver en medios que es un movimiento, pero con todo respeto no conozco a alguien que esté ahí de importancia, no es un partido político, porque no tiene un registro, es una organización”, sostuvo.

Descartó que haya temor de que más militantes puedan dejar el tricolor, pues por el contrario se abre el espacio para que más jóvenes y mujeres puedan sumarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y eso es positivo.

Y es que, dijo, que den chance a los que ya tuvieron todo y fueron respaldados por el tricolor para conseguir todos los cargos que quisieron, como fue el caso de Jiménez Merino.

Es una traición a Puebla

- Publicidad -

Camarillo Medina descartó que sea una traición al PRI, luego de que fue candidato a la gubernatura en el 2019, pues en todo caso es a los poblanos con un movimiento que no tiene rumbo y que solo lo hace para apoyar un proyecto que él respeta, pero no comparte.

Sostuvo que no es que sea el mejor postor, ya que, si así fuera, se hubiera afiliado a Morena, lo cual no hizo.

Y es que, el domingo pasado, Jiménez Merino se fijó como propósito afiliar a 300 mil personas en Puebla, así como promover entre ellos el voto a favor de la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum Pardo, para la elección de 2024.

-Publicidad-

LPR