En lo que va del 2023, el ayuntamiento de Puebla ha atendido 389 solicitudes de descacharrización a través del Organismo Operador del Servicio de Limpia, las cuales constan de ir a tu domicilio y sacar todos esos muebles que ya no utilices.

Aproximadamente, cada mes atiende 90 reportes mensuales, pues dicha labor es gratuita y busca que estos artefactos se conviertan en basura que termine en las calles o barrancas de la capital poblana.

De esta manera, quienes quieran deshacerse de mobiliario que ya no utilice y no sepa en donde depositarlo, podrán comunicarse al teléfono 22 25 73 92 73, extensión 101, en donde atenderán las solicitudes de la ciudadanía para que no causen inundaciones.

Asimismo, en un horario de 9:00 a 17:00 horas, o en Twitter y en Facebook como Secretaría de Medio Ambiente, así mismo si desean hacerlo de manera personal en las oficinas del OOSL ubicadas en 27 Oriente No.1, colonia El Carmen.

También existe el servicio para el retiro de arbustos

En caso de que los interesados quieran lograr este trabajo en sus domicilios o en sus exteriores, es necesaria la siguiente documentación:

•Comprobante de domicilio

•Fotografía a color del árbol

•Croquis de ubicación de árbol

•En caso de tener fotografías

•Reporte fotográfico del árbol(es) en cuestión

Asimismo, en caso de que el trámite lo realice un representante de persona física, se deberá de contar con lo siguiente:

•Carta poder simple

•Identificación oficial del propietario, representante y dos testigos

•En caso de que el trámite lo realice una persona jurídica o moral

•Escritura Pública o acta constitutiva o poder notarial

•Identificación oficial vigente

De esta manera, el trámite puede realizarse en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente municipal, ubicadas en la Avenida Reforma No. 2704, Sexto piso, Colonia Amor.

Horario de atención: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Teléfonos: 01 (222) 309 46 00 Ext. 7035