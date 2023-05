John Wick y la Seguridad Pública

-Publicidad-

Graves problemas están viéndose con los aumentos de la delincuencia en San Andrés Cholula y verdaderamente, solo se habla de como la incidencia aumenta cada vez más, sin que las autoridades correspondientes puedan hacer nada para detenerlo y aparentemente, Edmundo Tlatehui Percino, no encuentra la llave para cerrar este aumento desde que hubo cambios inexplicables en la Secretaría del ramo.



Por un lado, los medios hablan de entre otras cosas, un 300 por ciento de aumento en lo que se refiere a delitos contra la libertad, 50% de aumento en el tema de abuso sexual, 14 por ciento robo y el 200 por ciento por extorsión entre otros y esto no dicho por un servidor, sino por los diferentes medios que difunden el tema, claro está, sin contar el desacuerdo con el que los elementos de seguridad trabajan en el municipio, al tener que soportar a nuevos mandos, mismos que no todos cuentan con los debidos conocimientos y experiencia entre otras dificultades que presentan.

Pero, en fin, lo cierto es que, de todas maneras, lo único que hacen es tratar de dar solución a nuevos problemas con viejas medicinas, sin tener un sistema de trabajo, ni siquiera personas adecuadas, y de plano con graves problemas de capacitación en el Estado, pues solo reclutan a quienes les mandan por extrañas razones desde fuera de la entidad, o a quienes ya estuvieron en el lugar pero que no se ven resultados palpables.

Aquí estimado lector, es donde entra John Wick, ese superpersonaje que todo lo puede y nadie lo daña de manera importante, personificado por Keanu Reeves, que solo y sin ayuda de nadie, (o casi nadie), puede acabar con cualquier grupo delincuencial del mundo, o al menos pararlo de cabeza para poder salir delante de sus aventuras.

El caso, que, en el personaje en comento, que por cierto recién asistimos a ver la mas reciente de sus entregas y a no ser que se atengan a la reencarnación, o al Dr. Strenge y utilicen una de las millonarias posibilidades que existen en cualquier multiverso, en donde este hombre reviva o no lo hayan matado, entonces seguramente es y será la última producción con el tema.

¿A qué viene el caso de comparar la seguridad pública de nuestro municipio, o la del estado con este pintoresco y multifacético personaje? Pues es sencillo, toda vez que ya sea por designio del propio Sr. Keanu Reeves, de su director, o de su productor, esta vez han decidido que de una vez por todas, luego de lograr todos sus fines del personaje de John Wick, decidieron que terminarían con esta saga y que de una u otra manera ahora si se morirá el Sr. Wick, para pasar a otras posibilidades y no caer en aberraciones como Rápido y Furioso 8546, Rambo 125 o tal vez Rocky 4322, demostrando así que solo se les acabó la imaginación, el conocimiento o la posibilidad de crear nuevas opciones de desarrollo o solución en su actividad.

Pues lo mismo esta pasando en la seguridad de nuestra entidad, en la mayoría de los municipios poblanos, o por qué no decirlo, hasta en el propio estado, siguen poniendo cada vez pan con lo mismo y pues así no se puede que las cosas mejoren o salgan diferente, solamente en algunos casos han logrado intentar con personajes con experiencia, pero que no están manoseados por extraños intereses como en caso de Puebla y cuatro o cinco municipios más, o incluso se avientan a traer miembros de corporaciones de entidades con realidades totalmente diferentes a la poblana y si me apuran mucho, con personas que ni conocían Puebla o con experiencia patito que sólo dañaron a nuestra policía, ejemplos? Muchos solo hay que ver los últimos tres secretarios de la Capital que sólo dañaron y de inmediato hicieron pisa y corre o tienen sendos problemas.

La cosa, respetados lectores, es que como dice el famoso adagio ese, de que “no puedes esperar que las cosas salgan diferentes, si sigues haciendo siempre lo mismo”, ¿por qué? en San Andrés, si las cosas estaban mejorando, se cambio de Jinete en el momento más inesperado, ¿por qué no hay una verdadera dirección o sistema en el Estado en lo que a seguridad se refiere?, cuantos cambios mas aguantara la Academia Ignacio Zaragoza de Iniciativa Mérida, que en su momento llegó a ser punta de lanza en la capacitación policial en el país, hasta que se dañó, empezando con la llegada de Lourdes Rosales, que a la postre fuera secretaria del ramo en el municipio con sendos fracasos, pero con habilidades para esconderse y meterse en otras opciones para integrarse, ¡figúrese usted! a ser analista o certificadora de lo que menos conoce…la seguridad.

En fin, y volviendo a nuestra analogía del famoso personaje con nuestra seguridad, la cosa es que hay que saber cuando retirarse y dar oportunidad a nuevos valores con probada experiencia, pero sobre todo, con las ganar de servir a nuestra sociedad y no solo pasar el tiempo nadando de a muertito, que de eso ya tuvimos mucho y nuestra comunidad verdaderamente requiere servidores que hagan su trabajo y no solo se vuelvan en lo que en su momento el Jurista icónico mexicano Ignacio Burgoa Orihuela llamara “Los simuladores de la Profesión”…

¿O no?

Juzgue Usted

