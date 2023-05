-Publicidad-

Aficionados del fútbol en Escocia han aprovechado la magnitud del deporte como medio de protesta ante la “realeza” del Reino Unido, realizando cánticos con insultos en contra de Carlos III y su próxima ceremonia de coronación.

El pasado domingo, durante el partido de la Scottish Premiership entre el Celtic y el Rangers, equipos que sostienen la más grande rivalidad del balompié escoces conocida como “Old Firm Derby”, se suscitó un curioso evento en las gradas. Lo anterior, debido a que los hinchas que asistieron cambiaron los gritos de aliento hacia los jugadores, por burlas a la máxima figura pública británica.

👑 Mensaje para el Rey de Inglaterra y títere de la élite mundialista (los banqueros judíos ROTHSCHILD✡): 🇪🇸 «Puedes meterte tu coronación por el culo». 🇬🇧 «You can shove your coronation up your arse». pic.twitter.com/zlDYgN3MAg — COVID-1984 👁 (@InfoNewsABC) May 5, 2023

Y es que durante el juego, del lado de los aficionados al Celtic, empezaron a escucharse cantos que decían «You can shove your coronation up your arse», lo cual podría traducirse como “Puedes meterte tu coronación por el culo”, haciendo alusión a la coronación de Carlos III, misma que se llevará a cabo este sábado 6 de mayo.

Esta no es la primera vez en la que seguidores del Celtic arremeten de esta manera contra la corona británica. Y es que cabe recordar que tras la muerte de Isabel II, a lo largo de diferentes eventos deportivos, se realizaron un minuto de aplausos en honor a la fallecida reina. Sin embargo, en los partidos de este equipo en particular, los aficionados colocaban mantas gigantes que decían, “Si tú odias a la familia real, aplaude”.

Celtic fans chant if you hate the Royal family clap your hands through minute’s applause in memory of the Queen pic.twitter.com/39g5UsMXv9 — Guerrillá (@the_Guerrilla) September 18, 2022

Cabe mencionar que tanto el Celtic, como sus aficionados, debido a los orígenes del club ligados a las comunidades católicas e irlandesas, han mantenido una identidad anti-monárquica, contrario a lo que ocurre con su rival el Rangers, equipo que está más relacionado a la religión protestante y la ideología unionista del Reino Unido.

Sin embargo, hay que aclarar que estas protestas no serían un tema que solo se limitaría a las aficiones de equipos deportivos, pues también estarían relacionados con con la rivalidad entre escoceses e ingleses, así como con los movimientos independentistas en Escocia, los cuales han estado latentes desde el siglo XIX, con diversos referendums, el más reciente en 2014.