México y Estados Unidos rivalizarán una vez más en el fútbol internacional luego de que un equipo de cada país, el Club León y Los Angeles Football Club, respectivamente, se confirmaron como los finalistas del máximo torneo de clubes de la región, la Concachampions.

Tras cerca de dos meses de competencia, la Concachampions 2023, conoció a los dos equipos que buscarán proclamarse como el mejor equipo de la confederación.

Por un lado, ha aparecido el Club León de la Liga MX que, bajo el mando del ex entrenador del Club Puebla, Nicolás Larcamón, derrotaron en los octavos de final al Tauro de Panamá, al Violette de Haití en los cuartos de final y a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en las semifinales para ganarse su boleto a la gran final.

Por otra parte, Los Angeles de la Major League Soccer (MLS), con el mexicano Carlos Vela como principal referente del equipo, se ha convertido en el rival a superar de “La Fiera”, luego de que se impusieran al Alajuelense de Costa Rica en los octavos de final, al Vancouver Whitecaps de Canadá en los cuartos de final y al Philadelphia Union de los Estados Unidos en la semifinales.

The #SCCL23 Final is here! @clubleonfc and @LAFC will face off for the title. Who will lift the trophy? 🏆https://t.co/UfQST5TIRQ pic.twitter.com/AQL73xCx73

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) May 4, 2023