Hirving “Chucky” Lozano pasó a la Historia como el primer mexicano en coronarse en la Serie A de Italia. El futbolista del “Tri” rompió con el Napoli una sequía de más de tres décadas, desde los tiempos de Diego Armando Maradona.

Este jueves 4 de mayo se ha convertido en una fecha que, tanto la ciudad de Nápoles, Italia, como el fútbol mexicano no olvidarán. Y es que este día, el Napoli, tras un empate 1-1 en su visita al Udinese, se ha proclamado de nueva cuenta campeón de Italia.

12,058 days later, Napoli are champions of Italy again 😍 pic.twitter.com/ctAzKzA8I1

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 4, 2023