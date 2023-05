Acoso y racismo en Scotland Yard

-Publicidad-

*Un informe alerta de casos generalizados de homofobia y misoginia

Si esto pasa en Londres, qué nos espera a los mexicanos… Por ello, mientras se pueda hay que disfrutar de las series de televisión y películas policiacas inglesas.

Como una institución podrida, racista, misógina y homofóbica, es calificada Scotland Yard, como se conoce popularmente a la Policía Metropolitana de Londres (MET), luego de una investigación independiente publicada recientemente.



El demoledor diagnóstico figura en un informe elaborado por Louise Casey, encargada en el 2021, tras el caso de Sarah Everard, la joven que fue secuestrada, violada y asesinada por Wayne Couzens, uno de los agentes de la fuerza policial.

El siguiente es el contenido principal del informe de 363 páginas de Casey, una experta en soluciones de problemas sociales, dado a conocer a fines del mes de marzo pasado:

-Scotland Yard se ha convertido en un reducto de racismo, misoginia y homofobia. La Policía Metropolitana está rota y podrida, funciona con la mentalidad de un club de chicos y ha perdido totalmente la confianza de los ciudadanos.

-Scotland Yard o la MET no está en situación de asegurarnos que sus oficiales cumplen los requisitos y estándares de integridad para portar esos uniformes, se necesita una limpieza.

-Existen historias detalladas inquietantes de agresiones sexuales contra las agentes del cuerpo, que generalmente son encubiertas o minimizadas por sus superiores.

-Un 12 por ciento de las mujeres que integran la principal fuerza policial británica aseguraron haber sido acosadas o atacadas en el trabajo y un tercio denunció haber sufrido sexismo.



-Se denuncian tratos discriminatorios contra uniformados que profesan otras religiones. Un oficial musulmán denunció que una vez encontró tocino en sus botas, mientras que un agente de la religión sij reportó que sus colegas le cortaron la barba.

-Los recortes aplicados por los Gobiernos han afectado profundamente a la policía y prueba de ello es que el presupuesto de la fuerza es un 18 por ciento menor que hace 10 años y que 126 comisarías han sido cerradas en los últimos 12 años.

-Más de 800 agentes investigados por posibles abusos sexuales y violencia doméstica. La confianza en la policía está dañada. Las mujeres y los niños no reciben la protección y el apoyo que merecen.

-Hay casos de violaciones archivados sistemáticamente. El 12% de las agentes femeninas recociendo haber sufrido acosos y asaltos sexuales a cargo de sus compañeros. Bolsas de orina lanzadas sobre sus patrullas y juguetes sexuales dejados sobre sus tazas de café.

-Hay racismo institucional en la fuerza policial de 32 mil agentes mayoritariamente blancos. Al menos uno de cada cinco policías reconoció haber experimentado personalmente casos de homofobia.

-La cultura de la intimidación se practica desde las más altas esferas, los recién llegados tienen que pasar por rituales poco agradables.

-Demasiados londinenses han perdido la fe en la policía. La clásica imagen del Bobby de ronda por el barrio ha dejado paso al recelo general de la gente hacia Scotland Yard.

-El servicio de vigilancia vecinal ya no existe y los problemas con las minorías étnicas se han agudizado.

Las reacciones en el Gobierno inglés no se hicieron esperar.

-Claramente, la confianza en la policía se ha visto seriamente dañada por todo lo que hemos descubierto este año, reconoció el Primer Ministro Rishi Sunak, quien agregó que tiene que haber un cambio de cultura y de liderazgo.

Queda por delante un largo periodo de recuperación y unos desafíos que pueden llevar años, comentó la Ministra del Interior, Suella Braverman.

Sadiq Khan, Alcalde de Londres, de quien depende el cuerpo, prometió que será inquebrantable su determinación en transformar el cuerpo, para así erradicar los fallos detectados y recuperar la confianza de los ciudadanos.

El Comisario-Jefe de la Policía, Mark Rowley, calificó de espantosos los hallazgos pero los reconoció y aunque rechazó el término institucional por considerarlo político, prometió medidas para revertir la situación y aceptó que tienen racistas y misóginos.

El informe Casey marca uno de los días más oscuros de la Policía Metropolitana, declaró por su parte el Alcalde de Londres Sadiq Khan, quien en abril del 2022 forzó la dimisión de Cressida Dick, la primera mujer al frente de Scotland Yard ante el aluvión de casos de abusos policiales que salieron a la luz tras el asesinato de la joven Sarah Everard, a quien el Agente Wayne Couzens secuestró, violó y asesinó en el 2021.

Otro escándalo fue del policía David Carrick, acusado de 85 delitos sexuales y violaciones a 12 mujeres amparado por su uniforme.

En fin, como escribió Manuel del Cabral (República Dominicana, 1907-1999), en su poema No lo Tire…

No le tire, policía;

no lo mate, no;

¿no ve

que tiene la misma cara

que tiene usted?

corre roto,

sin zapatos.

¿No lo ve?

