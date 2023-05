-Publicidad-

La dirigente estatal del PAN, Augusta Díaz de Rivera, rechazó que haya persecución política contra Genoveva Huerta Villegas, al asegurar que no se inició ninguna auditoría por la cuenta de su gestión en 2021 y aclaró que la nueva sede del partido tiene una inversión máxima de 7 millones de pesos.

En rueda de prensa, indicó que lo que se hizo el sábado pasado durante la sesión del Partido Acción Nacional (PAN), solo se entregaron los resultados de la auditoría que se instruyó en 2022 y rechazó que se haya iniciado ordenado iniciar una investigación contra la diputada federal.

«No tiene que ver una cosa con la otra, ella sabe que desde el año pasado se ordenó la auditoría y conoce los resultados de la auditoría. Ella tiene esa reacción debido a la resolución del sábado que el consejo hizo y que pedí los resultados», puntualizó.

En la conferencia de prensa, donde estuvo acompañada de los integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, aclaró que a su arribo sólo encontró 54 mil pesos y todo su equipo estuvo sin cobrar un mes, es decir, las finanzas no eran las más saludables.

Respecto a lo acusado por Genoveva Huerta de un sobre costo en la construcción del nuevo edificio, y que al pedir transparencia a la dirigencia estatal, le iniciaron un procedimiento, sólo se limitó a responder que es al revés y ella misma lo sabe.

Díaz de Rivera afirmó que para la construcción de la nueva sede del partido en Puebla no se gastaron 20 millones de pesos, como indicó la diputada federal del PAN.

«Lo que sucede a veces es que no van algunos personajes y no informan de manera adecuada y no tienen la información», apuntó la dirigente panista ante la supuesta persecución del PAN contra Huerta Villegas.

