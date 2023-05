-Publicidad-

Ante las impugnaciones que alistan senadores de oposición, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la cámara Alta, previó que la SCJN no invalidará la aprobación de más de 20 reformas el sábado pasado, por parte de su bancada y aliados, pues reiteró que el proceso fue “jurídicamente impecable” y él no ve «recovecos legales» para revocarlo.



En este sentido, el legislador señaló que la mayoría legislativa no tiene temor de que la Corte declare invalidas las 20 reformas que aprobó entre la noche del viernes y la madrugada del sábado pasados.

En entrevista concedida este miércoles a medios de comunicación, Monreal Ávila insistió que el aval de las normas legales se hizo con el quórum legal y necesario, por lo que no ve ningún para que recoveco legal para que la Corte las invalide.

Al ser cuestionado si existe el temor de la Corte No tiene miedo de que la Corte les tire las reformas, Monreal señaló:

«No, no, yo no tengo miedo de nada. Tengo solamente temor de Dios y no tengo miedo de nada. No nos da temor el que se impugne ante la Corte, las dieciocho, diecinueve minutas, es su derecho, no hay preocupación de nuestra parte», expuso.

Con oposición, algunas reformas no hubieran pasado, dice

El zacatecano aceptó que él fue uno de los que votó en contra de la reforma del Conacyt, porque para él era necesario reconsiderar el dictamen y en este sentido, consideró que si hubiese estado la oposición no habría pasado, porque fue uno de los temas que no tuvo unanimidad.

“Yo soy de los que opiné que no debíamos votarlo en su momento y voté en contra. Pero esa es una de las leyes que quizá no hubiera pasado, porque fueron no sé cuántos votos”.

Al referirse a la licencia de la senadora Claudia Balderas, dejó en claro que ésta fue válida, lo mismo que la presencia de su suplente en la sesión del viernes pasado.

“Es legal la forma en que pidió licencia, es legal la forma en que se nombró a la suplente. Era la sesenta y seis, bastaban los sesenta y cinco votos que teníamos para poder tener quórum legal”.

LPR