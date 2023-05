-Publicidad-

En el marco de la Espartaqueada Deportiva Nacional de Antorcha, Dulce Yolotzin Cervantes Morales —destacada nadadora nacional—, relató cómo es que Antorcha respaldó cuando más necesitaba su carrera como deportista.

La Espartaqueada se realizará del 6 al 14 de mayo de 2023, en Tecomatlán, en donde miles de deportistas de distintas edades se medirán en seis disciplinas deportivas distintas.

La nadadora oriunda de Cuernavaca, de 19 años, ha participado en más de 167 competencias a lo largo de su carrera. Durante el desarrollo de la misma, ha tenido la oportunidad de presenciar el apoyo al deporte, así como la importancia que cobra este ante los diferentes organizadores de eventos deportivos.

Iniciando a los tres años con la práctica de la natación, fue a partir de los 11 años que destacó en competencias de talla nacional, por lo que a sus 19 años es una atleta de alto rendimiento.

La actual seleccionada para las competencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y ganadora de más de 150 competencias, reconoció que, de las ocasiones en que presenció el trabajo de Antorcha, se llevó una grata sorpresa.

“Lo poco o mucho que he visto es muy bueno, brindan mucho apoyo. Sabemos que el deporte es bastante caro, en lo personal me ayudaron bastante porque al menos en la pandemia, la alberca de Antorcha era la única abierta y me dieron la oportunidad de entrenar, me apoyaron mucho”.

Declaró que “el apoyo del gobierno no es suficiente para los deportistas. Es muy escaso el apoyo económico, es muy necesario. Las competencias cada vez son más caras, el material también es cada vez más caro”.

Las becas deportivas, escasas e insuficientes

“Las becas son muy escasas y solo se las dan a los mejores, pero lo cierto es que aquellos que para allá vamos, también necesitamos el apoyo para seguir practicando e ir a las competencias”, agregó.

Lamentablemente, el deporte en México se ha visto empobrecido en los últimos años. Desde hace varios meses, la Conade ha sido denunciada por los deportistas de alto rendimiento por reducir o hasta retirar las becas que, de alguna forma, les permitían continuar con su preparación física para representar al país en próximas competencias.

Deportistas como el judoca Nabor Castillo, el nadador Christopher Tronco, el triatleta Edson Gómez, la nadadora Haidee Aceves y el atleta Jorge Montes denunciaron que la Conade no les ha depositado sus becas o les redujo el monto que solían recibir.

Gracias conade por bajarme la beca si de por si era poco 5 mil ahora 2 mil con este apoyo y motivación que nos dan a todos los atletas ya clasificados a los juegos panamericanos vamos México

Recibo menos que los ninis que tristeza — nabor castillo perez (@naborcastillope) June 3, 2019

El judoca Nabor Castillo, ganador de una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, dijo haber visto reducido el monto de la beca que recibía, al pasar de los 5 mil pesos mensuales a los 2 mil pesos.

El nadador paralímpico, Christopher Tronco, replicó el mensaje de Castillo para denunciar que se encuentra en la misma situación.

Por su parte el triatleta Edson Gómez respondió al tuit de Castillo diciendo que a él le había pasado exactamente lo mismo, al tiempo que mencionó a Ana Gabriela Guevara, titular del organismo, quien no se ha pronunciado al respecto.

Más deportistas se han ido sumando a la denuncia de esta irregularidad, como la nadadora Haidee Aceves, el atleta Jorge Montes y la taekwondoína Linda Marina, entre otros, que han denunciado a la Conade, algunos argumentando que se les redujo su beca o simplemente no han recibido apoyo alguno desde hace meses.

Me apoyó más Antorcha, dice

“La verdad, he recibido más apoyo por parte de Antorcha. Me apoyaron en una época muy difícil. No tenía dónde entrenar, ellos me dijeron aquí está la alberca, aquí está tu material, no pagues nada. Tú solamente entrena y da tu máximo. Aquí te entrenamos, te damos todo el material que necesites, tienes gym, tienes coach, tienes cross, la pista, todo”, declaró.

Así mismo, reconoció que los recintos deportivos que Antorcha tiene brindan una gran oportunidad a los jóvenes que quieren y, lamentablemente, por sus condiciones sociales y económicas, no pueden practicar deporte.

Finalmente, relató cómo se llevó una gran sorpresa al participar en las Espartaqueadas deportivas: “Seré muy sincera, yo pensé que no encontraría un nivel alto de rendimiento y me llevé una sorpresa. El nivel es alto, la competencia es muy buena, hay muchos chicos muy buenos”.

“Yo los invito a que no se pierdan estas competencias, se llevarán una experiencia muy bonita y como deportistas muy buena porque el nivel que hay ahí es muy bueno”, finalizó.

