PSG castiga a Lionel Messi por viajar sin permiso

El Paris Saint-Germain (PSG), de la Ligue 1 de Francia, emitió una sanción en contra de Lionel Messi, debido a que el futbolista realizó un viaje a Arabia Saudita sin previo aviso. Esta situación propiciaría la salida del argentino del club.

A lo largo de este martes 2 mayo, a través de redes sociales, han salido a la luz imágenes del reciente campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi, en la ciudad de Riad, en Arabia Saudita. Si bien, para ello habría viajado junto a su familia, el motivo de esta visita por parte del deportista, más bien, tendría un motivo publicitario, en el cual Messi realizaría la promoción del país árabe.

No obstante, esta situación no habría sido bien recibida por el PSG, actual equipo de Messi. Y es que de acuerdo al diario “L’Equipe”, los parisinos estarían sumamente molestos con el sudamericano, dado que este no habría solicitado permiso a la directiva del equipo para la realización del viaje, en medio del cierre de la temporada 2022-23.

A esto, se le añade que el equipo del PSG pertenece al Fondo Soberano de Inversión de Qatar, y Arabia Saudita es uno de los principales rivales regionales de Qatar dentro del Golfo Pérsico, situación que habría engrosado el problema.

Por esta razón, el PSG habría tomado la decisión de que Messi sea castigado, siendo suspendido por dos semanas, en las que no verá actividad ni en partidos, ni en entrenamientos, además de que no tendrá goce de sueldo por el mismo periodo.

De esta manera, Messi se estaría perdiendo los partidos de liga en contra del Troyes el próximo 7 de mayo y contra el Ajaccio, por disputarse el día 13 mayo.

A lo largo de los últimos meses se ha especulado que el próximo verano Messi se irá del PSG, ya que estará llegando a su fin su contrato.

Ante lo anterior, desde el mes de marzo se ha venido especulando Messi tendría dos opciones como destino, el primero sería su regreso al Fútbol Club Barcelona, y la segunda, estaría en una posible llegada al fútbol de Arabia Saudita, con el Al-Hilal, que incluso ya habría presentado ante Messi una propuesta.

🚨 Understand Al Hilal sent an official bid to Leo Messi: salary worth more than €400m/year.

◉ Leo’s absolute priority: continue in Europe.

◉ Barcelona, waiting on FFP to send bid and open talks.

◉ PSG bid, not accepted at this stage as Messi wanted sporting guarantees. pic.twitter.com/FVTDGs4eQV

