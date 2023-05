-Publicidad-

La titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que, del 28 de marzo al 28 de abril, se liberaron 274 personas, entre ellas 6 indígenas y 7 adultos mayores.

Con el programa de amnistía y preliberaciones que comenzó en 2021, se han logrado 5 mil 971 liberaciones de personas en centros penitenciarios, mismas que no han cometido delitos graves, no pudieron pagar un abogado, no cuentan con traductores o tienen alguna discapacidad.

Rodríguez Velázquez destacó que se continuarán con las acciones para tramitar libertades anticipadas y amnistías de acuerdo con la indicación del presidente, asegurando que “se trata de buscar justicia en aquellos casos en los que no se tiene”.

Sentencia de 45 años de prisión contra tres en Puebla

Por su parte el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, presentó el informe de Cero Impunidad con más de 17 mil detenidos del 18 de abril al 1 de mayo, entre ellos destaca la sentencia de 45 años de prisión contra tres personas en Puebla.

Los hechos ocurrieron el 19 de marzo de 2019 cuando la víctima por medio de engaños se trasladó de la Ciudad de México a un hotel en el municipio de Puebla, lugar donde la mujer fue asesinada y su hija recién nacida sustraída.

La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la sentencia de veinte años por homicidio calificado en agravio de una mujer y 25 años por la desaparición cometida por particulares.