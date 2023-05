-Publicidad-

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró obtener la vinculación a proceso de Diego N. a quien aprehendió con colaboración de la Interpol en el aeropuerto de la Ciudad de México, por el delito de fraude, pues engañó a 17 personas que invirtieron en AE Capital.

De actos de investigación se desprende que, de enero de 2017 al mes de agosto de 2021, ostentándose como tesorero y asesor financiero de AE Capital S. A. de C. V., ahora SAPI S.A. DE C. V. y AE Forex Trading and Risk Management S. A. DE C. V., Diego N. engañó a 17 personas inversionistas.

Mediante altas ofertas de intereses mensuales y sin responder por la inversión y rendimientos en favor de las víctimas, obtuvo un lucro indebido por un monto aproximado de 25 millones de pesos.

La Fiscalía de Puebla cumplió la orden de aprehensión contra Diego N., el 19 de abril de 2023 con apoyo de la Interpol en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México.

En audiencia, el Agente del Ministerio Público aportó elementos de prueba y consiguió que el Juez de Control lo vinculara a proceso por el delito de fraude, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

