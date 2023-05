Austeridad en México, el blindaje ante crisis: AMLO

-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la austeridad en su gobierno, así como la disciplina financiera, blindan a México de posibles crisis, por lo que advirtió que de no continuar con estas políticas, el país se vería afectado en el futuro, pues se prevé una posible crisis financiera para 2025.

Así lo dijo en su conferencia de prensa mañanera, donde se le preguntó sobre la situación económica que guarda México.

Al respecto, López Obrador indicó que después de muchos años, hay crecimiento con distribución de riqueza -desarrollo económico-, lo que es un indicador de que la economía del país es fuerte.

El presidente también descartó que haya una posible crisis económica por el cambio de gobierno que se dará en 2024 y resaltó que no habrá dificultes económicas como pasó cuando entró el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León para relevar a Carlos Salinas de Gortari.

Y aunque dijo que no habría crisis por el cambio de gobierno, aclaró que México no está exento de alguna crisis mundial, lo cual no descarta.

Además, señaló que según proyecciones de su gobierno, podría haber una crisis financiera para 2025, aunque aseguró que no afectaría al país, pues hay una economía sólida y fuerte.

Sin embargo, advirtió que para que México pueda enfrentar este tipo de crisis, es necesario que se siga con las políticas que su administración ha implementado, como la austeridad republicana y la disciplina financiera, que significa no endeudar al país.

Finalmente, sostuvo que su gobierno se preparará para una eventual crisis en 2025, por lo que es necesario alcanzar la autosuficiencia energética.

