Checo Pérez busca tercer podio al hilo en las calles de Azerbaiyán

El circuito callejero de Bakú se ha convertido en una de las pistas predilectas para el piloto mexicano Sergio «Checo» Pérez, subiendo al podio en su últimas dos visitas. En este 2023, Pérez buscará que esa tradición se mantenga viva por tercer año al hilo.

Este fin de semana se estará llevando a cabo la cuarta fecha del campeonato 2023 de la Formula 1 (F1), contando para ello con la disputa del Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá como recorrido las calles de la ciudad de Bakú, y que contará con una “Carrera Sprint” el día sábado 29, además de la carrera principal el día domingo 30.

