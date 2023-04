-Publicidad-

Por el paro nacional de sindicalizados en el Registro Agrario Nacional (RAN), la oficina de Puebla capital, ubicada en la colonia Huexotitla, mantiene cerradas sus puertas, por lo que personal de confianza atiende a los usuarios afuera y les da información.

La delegación del RAN en la capital poblana, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es la única en el estado, por lo que todos los que requieran hacer un trámite en el interior de la entidad tienen que acudir a ella.

Por el paro que fue convocado a nivel nacional desde el lunes, las ventanillas se encuentran cerradas, pero los ciudadanos pueden ser asesorados y atendidos en la parte de afuera, pues los trabajadores de confianza colocaron mesas y sillas para dar servicio a quien lo necesite.

A diferencia de la semana pasada, este jueves no hay largas filas de ciudadanos que acuden para realizar algún trámite, pues la atención en el RAN se programa mediante citas.

Así, se mantiene un horario de atención de 9 de la mañana a 2 de la tarde, como está marcado a nivel nacional.

Entre los trámites que se realizan en el RAN, están las constancias de inscripción, vigencia de derechos o listado de ejidatarios o comuneros, apertura de sobre, registro de traslado de derechos agrarios, expedición de títulos de propiedad sobre parcelas, enajenación y rectificación de asientos registrales.

Piden revisar prestaciones al alza

Simeón Olmedo Valencia, dirigente de la sección 22 del sindicato en Puebla, señaló que los agremiados reconocen que con este paro afectan a los usuarios que acuden a las oficinas, sin embargo, su acción es porque no les han actualizado sus prestaciones y mientras eso no suceda no van a regresar a laborar.

En el caso del estado, son alrededor de 22 basificados, mientras que, a nivel nacional, los cuales ya hicieron saber sus demandas al titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, aunque hasta el momento no han tenido una respuesta.