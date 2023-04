El basquetbolista mexicano Gustavo Ayón se colocó otra vez los tenis y saldó a la duela desde su retiro profesional, a tan solo escasos meses de que la selección mexicana dispute el Mundial de basquetbol.

Gustavo Ayón, apodado como “El Titán” y considerado como uno de los últimos referentes del baloncesto nacional, a sus 38 años, ha dado fin temporalmente a su retiro, y se ha enfundado en el jersey de Venados de Mazatlán para una segunda etapa en “El Deporte Ráfaga”, en la que estará disputando la temporada 2023 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa).

Cabe mencionar que, tras 15 años de carrera, en agosto del 2022, Ayón había dicho por primera vez adiós a las canchas, siendo en ese entonces su último equipo los Capitanes de Arecibo de la Liga de Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico.

Sin embargo, lo que se ha destacado de este regreso, es que se ha dado luego de que México, por primera vez en 9 años, consiguiera su boleto a la Copa Mundial de Baloncesto 2023 de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), la cual se celebrará del 25 de agosto al 10 de septiembre en Filipinas, Japón e Indonesia.

Si bien, como tal Ayón no ha manifestado públicamente su inquietud de que sea nuevamente tomado en cuenta con “Los 12 Guerreros”, apodo con el que también es conocido el representativo nacional, tampoco se ha descartado la idea de que al final de cuentas sea uno de los convocados por el coach, Omar Quintero, que fuera en su momento compañero de “El Titán” y que tampoco ha cerrado las puertas en el equipo.

Cabe recordar que, tras un paso con el equipo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el pívot mexicano se adentró en el profesionalismo con Los Vaqueros de Agua Prieta, y de ahí fue desarrollando una carrera destacada que lo llevó a planos internacionales, como la National Basketball Association (NBA) de Estados Unidos, donde jugó para los New Orleans Pelicans, Orlando Magic, Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks; y la Liga Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) de España, donde fue parte del Baloncesto Fuenlabrada, Illescas, Tenerife y el Real Madrid.

Con este último equipo, Ayón se consolidó como una figura, formando parte de la obtención de 12 títulos para las vitrinas de “Los Merengues”, entre los que se incluyen dos Euro Ligas.

Real Madrid have confirmed, Gustavo Ayón will not renew his contract and leave the club and Europe due to personal reasons. #GraciasAyón pic.twitter.com/hX9LAyFbIk

— 𝗥𝗠𝗢𝗻𝗹𝘆 (@ReaIMadridOnly) June 26, 2019