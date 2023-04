-Publicidad-

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, dijo que Enrique Doger Guerrero busca ser expulsado del tricolor al declarar que no hay liderazgos en el partido, esto para así poder irse a Morena en busca de una candidatura, aunque aseguró que no expulsarán al expresidente municipal.

En entrevista, Camarillo Medina señaló que Doger Guerrero espera que el PRI de Puebla lo expulse, y con ello llegar a Morena «y lo pueda santificar y perdonar sus pecados y errores del pasado”.

Sin embargo, el dirigente estatal del PRI en Puebla advirtió «quién se quiera ir y que no quiera estar y no se sienta a gusto se puede ir”, pues afirmó que no expulsará a ningún militante.

Aseveró que en el PRI, hay diálogo total y permanente, no obstante reconoció que el problema es que desafortunadamente muchos políticos están malacostumbrados.

-Publicidad-

Respecto al pacto que hicieron Doger Guerrero, Jorge Estefan Chidiac y él, Camarillo Medina detalló que se reunieron para acordar civilidad política, sin embargo el exalcalde no lo hizo.

Pese a ello, señaló que él no lo romperá y seguirá en el acuerdo ya que el único perjudicado es el PRI, al tiempo de precisar que «un buen militante habla bien de su partido en público y privado».

Caso Alcántara no afectará coalición Va Por Puebla

En otro tema, el dirigente estatal del PRI, rechazó que la situación que enfrenta el panista Eduardo Alcantara, cómo violentador de género, provoque que la alianza «Va Por Puebla» se llegué a fracturar para el 2024.

- Publicidad -

Incluso, aseguró que la relación que tiene el PRI y el PAN, va muchos más lejos que la conducta de un militante.

«La alianza no se tambalea existe una gran relación política, los errores que cometa un militante no tiene por qué afectar a la coalición», sostuvo Camarillo Medina.

CRBP